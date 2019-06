Mielipide

Oppivelvollisuuden laajennus vastaa 2030-luvun vaatimuksiin

oppivelvollisuudesta on keskittynyt nuorten syrjäytymiseen. Asiat liittyvät toisiinsa, mutta olennaista on tunnistaa oppivelvollisuuden merkitys yhteiskunnan pysyvän muutoksen kannalta.Koulutusvaatimukset ovat muuttuneet nopeasti: vuonna 1987 Suomessa oli liki miljoona perusasteen työpaikkaa, nyt vain runsaat 200 000. Perus­asteen varassa työllisyysaste on noin 42 prosenttia, toisen asteen suorittaneilla liki 70 prosenttia. Myös työurien kestossa on vuosien ero. Koulutusjärjestelmä ei ole toistaiseksi vastannut työn murrokseen ja osaamisvaatimuksien muutokseen.Nykyinen oppivelvollisuutemme on eurooppalaisessa vertailussa lyhyt. Siksi nyt tehty päätös on tärkeä signaali: haluamme varmistaa kaikille nuorille sellaisen koulutuksen, jolla voi työllistyä tai jatkaa opintoja. Oppivelvollisuuden laajennuksessa on siis kyse tulevien sukupolvien työllisyydestä ja koulutustasosta. Uudistuksen merkitys arvioidaan 2030-luvulla.Hallitusohjelmaan hyväksytty kirjaus huomioi asiat, jotka on tunnistettu tärkeiksi, kun olemme selvitelleet oppivelvollisuuden laajennusta vuosien ajan. Hallitusohjelmakirjaus lukitsee oppivelvollisuusiän noston, nuorten toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden ja lähtökohdan toisen asteen koulutuksesta kaikille.Lisäksi hallitus vahvistaa ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun tarjoamia valmiuksia. Nykyisten nivelvaiheen ratkaisujen kuten kymppiluokat ja työpajat pohjalta kehitetään toisen asteen valmistavan koulutuksen malli jänteväksi osaksi oppivelvollisuutta. Ilman oppivelvollisuutta näihin vaihtoehtoihin ei nykyisellään liity sitovaa tavoitetta ohjata nuori eteenpäin kohti toisen asteen tutkintoa.Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat oppivelvollisuuden kustannukseksi kolmelta vuodelta 129 miljoonaa euroa. Lisäkulua tulisi siis noin 43 miljoonaa euroa kokonaista ikäluokkaa kohti ja sillä saataisiin maksuton toinen aste nuorille ja oppivelvollisuus. Kustannuslaskelma perustuu arvioihin nykykustannuksista.Hallitusohjelmaan kirjattiin myös maksuttomuusselvitys, jotta osana valmistelua pohditaan, miten maksuttomuus toteutetaan mahdollisimman viisaasti. On syytä huomata, että nykyään kannustetta kustannuksien laskemiseen ei juuri synny, kun materiaalilasku lähetetään suoraan nuorelle ja hänen huoltajilleen.Oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste -uudistus on iso järjestelmätason muutos, jonka valmistelussa on ratkottava monia kysymyksiä – esimerkiksi se, miten suhtaudutaan vaihto-oppilasvuosiin ja kuinka koulutuksenjärjestäjän vastuut määritellään.Jatkossa tärkeää on laaja­pohjainen valmistelu, joka huomioi niin keskeytyksien syyt, kustannusrakenteen kuin erilaisten koulutusmuotojen ja koulutuksenjärjestäjien vahvuudet ja opettajien huoletkin.