Mielipide

Game of Thrones on Heikin ja Kaijan perillinen

Tämä

Uhka pohjoisesta

Kohtalokas vene

on Heikki ja Kaija -sarjan (HJK) jaksoarvio toisen tuotanto­kauden jaksosta Täytyyhän ihmisiä auttaa, jonka ensi-ilta oli 19.5.1969.Jakso on laadukas, yksi parhaista vuosiin. Kahvittelua on tällä kertaa poikkeuksellisen vähän, mutta patoutuneita tunteita sitäkin enemmän. Jakso tiivistää HJK:n suuren kaaren. Vaikka henkilöt juonittelevat, jahkailevat ja kursailevat, pääteemaksi nousee inhimillisyys.Kaijan äiti on vieraana. Amurista asunnottomaksi jäänyt Lahtiska tekee muuttoa yläkertaan Kaijan avustuksella. Heikki vastustaa muuttoa. Alkaa hämäläinen valtataistelu siitä, kuka talossa määrää. Kaijan äiti liittoutuu tyttärensä kanssa Heikkiä vastaan.”Jos mää sentään lähren”, sanoo Lahtiska avainkohtauksessa keittiössä.Spekuloidaan.Merkille pantavaa on, ettei Kaijan äidin nimeä ole mainittu koskaan HJK:n historiassa, ja juuri hän puolustaa Lahtiskaa. Nimetön äitihahmo on valuttanut verenperintönä vähäosaisten puolustamisen eetoksen tyttärelleen.Heikki pitää suorapuheista Lahtiskaa uhkana, eikä talossa vaeltava anoppi helpota tilannetta. Onko Lahtiska aito uhka vai piileekö vika Heikin itsetunnossa? Sisimmässään hän kuitenkin tietää olevansa samaa maata Kaijan kanssa.Heikki ja Antero ovat jo pitkään juonineet kahdestaan veneen ostamista. Nyt Antero saapuu keskelle perheen valtapeliä kertomaan Heikille löytäneensä sopivan veneen.Katala suunnitelma paljastuu Kaijalle, joka käyttää sitä hyväkseen pitääkseen Lahtiskan talossa.Spekuloidaan.Jakso huipentuu eeppiseen ruokailukohtaukseen, jossa keskiöön on nostettu makaronin ja jauhelihan liitto. Mitä käsikirjoittaja yrittää sanoa – miksi ei läskisoosi tai hernekeitto?Huomio kiinnittyy myös siihen, että Antero ei syö. Ensin hän salaili venekauppaa, ja nyt hän jättää syömättä. Voiko Anteroon enää luottaa?Suuria kysymyksiä on ilmassa. Onneksi seuraava jakso nähdään jo syyskuun lopussa.Kesä on tulossa.