Viikon hoitotakuun voisi toteuttaa jo nyt

Hoitoon pääsyä

(sd) hallitus on asettanut tavoitteekseen tiukentaa hoitotakuuta siten, että kiireettömään hoitoon pääsee jatkossa viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hallitus arvioi, että tavoite toteutuu kehittämällä terveyskeskuksia vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja palkkaamalla terveyskeskuksiin tuhat yleislääkäriä. Tavoitteen toteuttamiseen on varattu alkaneella hallituskaudella lisärahoitusta noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.Tavoite on oikea. OECD:n tutkimuksissa Suomen terveydenhuoltojärjestelmää on jo pitkään moitittu epätasa-arvoisuudesta. Vakavimmat epäkohdat kohdistuvat perusterveydenhuoltoon eli terveyskeskuksiin ja hoitoon pääsyyn. Perusterveydenhuollon tehottomuus on käytännössä johtanut siihen, että julkisen erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset menot ovat 2000-luvulla puolitoistakertaistuneet, kun terveyskeskustoiminnan menot ovat samalla pysyneet lähes paikoillaan, noin 1,8 miljardissa eurossa vuosittain.terveysasemilla hoidetaan nyt lääkäriä kohden jopa kaksinkertainen määrä potilaita vuorokaudessa julkisiin terveyskeskuksiin verrattuna. Jotta lääkärimäärän lisäämisestä olisi koko yhteiskunnan näkökulmasta hyötyä, julkisen sektorin terveyskeskusten tuottavuuden ja kustannustehokkuuden tulisi nousta radikaalisti.Lääkärimäärän lisäys vaatisi myös merkittävää hoitajien määrän kasvattamista sekä lisäpanostusta diagnostiikkaan, materiaaleihin ja laitteisiin sekä toimitiloihin. Lääkäriliiton mukaan vuonna 2018 terveyskeskuksissa työskenteli 2 353 viranhaltijaa. Lisäksi ulkoistetuilla terveysasemilla, sijaisina ja vuokralääkäreinä terveyskeskuksissa työskenteli 1 318 lääkäriä. Tuhannen lääkärin palkkaaminen voisi näin tosiasiassa synnyttää jopa 300 miljoonan euron lisärahoituksen tarpeen. Tarkkaa summaa on vaikea ennakoida, mutta 50 miljoonaa euroa on arvioitu selvästi alakanttiin.Nämä tuhat lääkäriä olisivat myös pois muusta terveydenhuollosta – erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta ja yksityisistä lääkärikeskuksista. Pahimmillaan kokonaisuudessaan pystyttäisiin hoitamaan vähemmän potilaita kuin nykyään. Samalla julkisen talouden kustannukset kasvaisivat huomattavasti, koska yksityisen rahoituksen määrä järjestelmässä vähenisi nykyisestä.paremmin saavutettavasta perusterveydenhuollosta on tärkeä ja yhteinen. Yksityiset palveluntuottajat vastaavat jo yli kahden miljoonan suomalaisen perusterveydenhuollosta. Tästä noin kaksi kolmasosaa hoidetaan työnantajien kustantamana työterveyshuollossa ja noin kolmasosa kuntien ostopalveluiden kautta.Esimerkiksi Espoossa ostopalveluna toimivalle julkiselle terveysasemalle on kuluneena keväänä saanut kiireettömissä asioissa lääkäriajan keskimäärin alle neljässä päivässä – ilman lisäkustannuksia kaupungille. Tämä osoittaa, että hoitoon pääsy ei aina ole kiinni rahasta ja vakanssien määrästä. Tiedolla johtamisella, asiakaslähtöisellä toimintamallilla, digipalveluilla, tehokkaalla tilasuunnittelulla ja standardoiduilla palvelupoluilla hoitoon pääsyä kyetään nopeuttamaan ja asiakaskokemusta parantamaan huomattavasti ilman suurta lisärahoitusta.voidaan nopeuttaa jo nyt hyödyntämällä kansalaisille tuttua ja erikoissairaanhoidossa käytössä olevaa palvelusetelijärjestelmää – esimerkiksi myöntämällä palveluseteli niille asiakkaille, joiden odotusaika hoitoon ylittää seitsemän vuorokautta. Lainsäädäntö ja puitteet ovat valmiina, ja vastuu palveluiden järjestämisestä säilyy entiseen tapaan kunnilla, jatkossa mahdollisesti maakunnilla.Suomalaiset pitävät toimintatapaa hyvänä. Esimerkiksi Taloustutkimuksen keväällä 2018 toteuttaman tutkimuksen mukaan 55 prosenttia vastaajista oli halukas käyttämään perusterveydenhuollon palveluseteliä. Halukkuus palvelusetelin käyttöön on vahvaa erityisesti vanhemman väestön keskuudessa.Koko yhteiskunnan kannalta tärkeintä on, että terveyspalveluiden pariin pääsee nopeasti ja terveydenhuoltojärjestelmän olemassa oleva kapasiteetti hyödynnetään tehokkaasti. Lopputuloksesta hyötyvät niin hoitoa tarvitsevat ihmiset kuin palveluita järjestävät tahotkin.