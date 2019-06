Mielipide

älykkyys, smartness, ei ole teknologinen vaan yhteiskunnallinen käsite. Näin totesi Pariisin apulaispormestari Jean-Louis Missika äskettäin, kun YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco avasi Smart Cities Accelerator -koulutusohjelmansa. Älykäs kaupunki lähtee asukkaiden tarpeista eikä edellytä, että heidän pitäisi jatkuvasti sopeutua teknologiajättien uusiin ratkaisuihin.mietitään liikenneruuhkia, eriarvoistumista tai ympäristötuhoja, kysymys on kaupunkien yhteiskuntavastuusta. Ellei kaupunkikehittäminen löydä niihin ratkaisuja, voiko puhua älystä? Fiksussa kaupungissa arki sujuu, kaikki saavat palveluita, ja elinympäristö tukee kestäviä kulutustapoja.Unescon ohjelma keskittyy paikallishallinnon kehittämiseen, mikä on välttämätön askel tavoiteltaessa kestävää kehitystä. Kaupunkien rooli on erilainen eri puolilla maailmaa, Pohjoismaissa ihminen on aina ollut keskiössä.Kun hyödynnetään muiden kokemuksia, täytyy tiedostaa, että maailmalla sovellettavat Smart City -mallit ovat syntyneet erilaisissa yhteiskunnallisissa kehyksissä. On valittava, millainen fiksuus määritellään kaupungin tavoitteeksi: teknologinen edelläkävijyys, kansainvälinen kilpailukyky, matala ­veroprosentti, energiavallan­kumous, yhdenvertaisuus – vai ne kaikki? Sen jälkeen on toimittava strategian mukaisesti.käsityksen mukaan digitalisaatio onnistuu vain, jos kaupungin ja asukkaiden välillä vallitsee luottamus, joka perustuu datan ja tekoälyn läpinäkyvyyteen. Tämä edellyttää päätöksiä siitä, kuka datan omistaa sekä miten ja mihin dataa käytetään. Suomalaisten kaupunkien pyrkimys tiedon ja hallinnon avoimuuteen on hyvä lähtökohta kehitettäessä digitalisaatiota hyödyntäviä palveluja.Euroopan komissio viestittää, että ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän kehityksen tavoitteet läpäisevät kaikki politiikkalohkot. EU:n seuraavassa rahoituskehyksessä (2021–2027) Smart Cities on yksi uuden Horisontti Eurooppa -ohjelman teemoista.Jo nykyisellä rahoituskaudella (2014–2020) komissio on edistänyt digitaalisten ja fiksujen kaupunkien kehittämistä ja älykkään erikoistumisen strategioiden alueellista ­toteutusta.Vaikka tekoälyn ja laajan yhteistyön merkitys tunnistetaan, se ei vielä näy suomalaisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa. Teknologisia ratkaisuja tulee ja menee, mutta nyt pitää panostaa perusasioihin: kehittää hyvän hallinnon käytäntöjä, tietoturvalainsäädäntöä, julkisia hankintoja ohjaavia sääntöjä, eettisiä ohjeita ja Smart City -koulutusta.on myös brändi, jolla kaupungit kilpailevat sijoituksista, turisteista, osaavasta työvoimasta – ja asukkaista. Maailmalla on kysyntää ihminen keskiössä -ajattelullemme, kokeilukulttuurillemme ja kyvyllemme tuottaa ympäristö­innovaatioita. Jos haluamme kansainvälisiä läpimurtoja, täytyy tukea edelläkävijyyttä systemaattisesti, uskoa omiin vahvuuksiin ja rakentaa yhteistyöhön perustuvaa jatkuvuutta tutkimus- ja innovaatiotoimiin.