Mielipide

Naisvaltainen hallitus on askel oikeaan suuntaan

mediassa kerrottiin Suomen saavan historiansa tasa-arvoisimman hallituksen, moni mies kauhistui ministerien naisenemmistöstä. Se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Tilanne on miehille aivan uusi. Sanna Marinin (sd), Maria Ohisalon (vihr) ja Li Anders­sonin (vas) kaltaisia nuoria naisia ei ole vielä totuttu näkemään ministereinä. Voi vain kuvitella, miten vaikeaa on luopua vallasta ja etuoikeuksista, joita on oppinut pitämään itsestäänselvyyksinä.On jopa epäilty, onko naisten nimitysten takana pätevyyden sijasta valikoivaa sukupuolipolitiikkaa. Jossittelusta ei ole nyt apua. Naisetkaan eivät ole pitkän miesvaltaisen historian aikana kyseenalaistaneet miesenemmistöisten hallitusten, paneelien tai asiantuntijaryhmien kyvykkyyttä. Vasta kun mahdollisesti kyvykkäät miehet ovat joutuneet naisten syrjäyttämiksi, on alettu ylipäätään kiinnostua kyvyistä. Se ei ole huono asia.Kyvykkyydessä ei ole mitään vikaa, mutta ”kykypuhe” on yhä maskuliinisesti värittynyttä: faktoja, analyysejä, linjauksia ja kilpailua. Määritelmään harvoin mahtuvat empatia, tuntemukset, kuunteleminen ja voimaannuttaminen. Tarvitsemme tasa-arvoisemman määritelmän kyvykkyydelle.Naisvaltainen hallitus on pieni askel oikeaan suuntaan. Naiset kantavat edelleen historiallista taakkaa miesvaltaiselta ajalta, joten naisvaltainen nimitys- ja rekrytointipolitiikka olisi oivallinen tapa hyvittää kunniavelkaa tasa-arvolle. Kun kuvainnolliset lasikatot rikkoutuvat, olisi kohtuullista, että miehet kantaisivat osansa siivouskuluista.Suomi selviytyi aikanaan sotakorvauksista Neuvostoliitolle ja maksoi ainoana maana kaiken sovitusti. Tämä auttoi samalla maatamme teollistumaan. Samalla tavalla miesten hyvitykset historian vääryyksistä voisivat auttaa nyt muuntamaan Suomen talouselämän muun muassa hiilineutraaliksi ja kunnianhimoisemmaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.Feminismin ei kuitenkaan pitäisi omaksua Neuvostoliittoa roolimallikseen vaan hakea parhaita käytäntöjä eri ilmansuunnista ja oikeusmalleista.