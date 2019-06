Mielipide

Keski-Euroopan huojuva rakennelma

2001 haastattelin Berliinissä unkarilaista intellektuellia, kylmän sodan toisin­ajattelijaa György Konrádia (s. 1933). Haastattelun aihe oli hieman abstrakti: Keski-Eurooppa.”Keski-Eurooppa on huojuva rakennelma, jonka historiaa leimaa epäjatkuvuus”, Konrád sanoi.Yritin penätä kirjailija Konrádilta tarkkaa määritelmää siitä, mikä se Keski-Eurooppa oikein on. Viisaana ihmisenä hän ei suostunut.”Voisi ehkä sanoa, että Keski-Eurooppa koostuu suhteellisen pienistä kansoista saksalaisten ja venäläisten välissä.”Saksaa Konrád luonnehti sekamuodoksi, ”länsikeskieurooppalaiseksi maaksi, jonka osaksi tuli jälleen­yhdistymisen myötä osa Itä-Eurooppaa”.Konrádin tapaaminen palautui mieleeni, koska tänä vuonna on kulunut 30 vuotta vapauden voitosta Euroopassa.Vuosi 1989 oli avainkokemus tuon ajan eurooppalaisille. Se on vaikuttanut radikaalisti myös sen jälkeen syntyneiden, nykyisten nuorten eurooppalaisten elämään. Berliinin muuri murtui, Itä-Eurooppa vapautui.sodan Euroopassa oli selvä itä–länsi-jako. Rautaesirippu määritti rajan, ja oli luontevaa puhua ­Länsi- ja Itä-Euroopasta.Jakolinja oli poliittinen, ei maantieteellinen. Itäeurooppalaisiksi kutsuttiin monia maita, jotka sijaitsivat Suomea lännempänä, niin kuin Puola, Tšekkoslovakia ja Unkari.Muutama 1980-luvun itäeurooppalainen toisinajattelija – joukossa György Konrád – halusi elvyttää käsitteen ”Keski-Eurooppa”. Se oli sanojen vastarintaa, pyrkimys irtautua idän ikeestä.Kun Neuvostoliiton alainen Itä-Eurooppa lakkasi olemasta, sana ”Itä-Eurooppa” jäi eloon. Se on hyvä esimerkki siitä, miten ajattelumme joskus laahaa muutosten perässä.Puolaa tai Tšekkiä tai Viroa kuulee edelleen kutsuttavan ”itäeurooppalaisiksi”, vaikka ne ovat jo vuosia sitten liittyneet Euroopan unioniin ja Natoon – ja vaikka ne eivät edelleenkään sijaitse erityisen idässä, eivät ainakaan Suomeen nähden.Joitain sanoja pitäisi käyttää harkiten. ”Itä-Eurooppaan” sisältyy historiallinen painolasti, toisin kuin Pohjois-, Länsi-, Etelä- tai Keski-Eurooppaan. Ennen vanhaan itä­blokin maita halveerattiin jopa ”kaalimaiksi”. Varma keino saada nykyinen slovakialainen, slovenialainen tai puolalainen loukkaantumaan on kutsua hänen maataan itäeurooppalaiseksi. Reaktio on Suomestakin tuttu, etenkin kylmän sodan ajoilta, kun maamme toisinaan luokiteltiin osaksi Itä-Eurooppaa. Ei tuntunut hyvältä.Ilmansuuntien mukaan määrit­telyä voi toki pitää saivarteluna. Kyse on kuitenkin siitä, mihin ryhmään ihmiset kuuluvat tai tuntevat kuuluvansa, eikä se ole merkityksetöntä.Kiistelyn mahdollisuudet ovat loputtomat, ja jokainen määrittelee miten lystää. Itse luen Itä-Eurooppaan kuuluviksi pelkästään maat, jotka todella ovat maanosan itäosissa, suurimpina Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä.pitkään niin, että Euroopan suuria saavutuksia on Itä-Euroopan siirtäminen idemmäs. Tai Euroopan lännettyminen, jos toisin päin ajattelee. Sitähän Suomikin on 1990-luvulta lähtien tehnyt.Samaan aikaan Keski-Eurooppa on tehnyt paluun, juuri niin kuin 1980-luvun toisinajattelijat toivoivat. Kukaan ei tosin osaa määritellä, missä sen rajat kulkevat.Minä ajattelen Keski-Eurooppaa karttaympyränä, jonka keskipisteenä on Praha. Siihen kun tökkää harpin ja säätää säteeksi 600 kilometriä, niin kehän sisään jää Keski-Eurooppa.Mutta Eurooppa ei ole pelkkää maantiedettä. Puolassa ja Unkarissa on hallitukset, joiden otteet ovat perin ikäviä: oikeuslaitoksen kuo­hitsemista, median suitsimista, vihollis­kuvilla mellastamista.Unkarin pääministeri Viktor ­Orbán piti heinäkuussa 2014 merkittävän puheen. Se oli pitkä purskahdus liberaalia demokratiaa vastaan. Hän kehui itsevaltaisia maita kuten Venäjää ja Turkkia ja nosti ne suoranaisiksi esikuvikseen.”Valtio, jota olemme rakenta­massa, on illiberaali valtio, epä­liberaali valtio”, Orbán sanoi, ja on käyttäytynyt julistuksensa mukai­sesti.Keski-Eurooppa on huojuva rakennelma, jonka historiaa leimaa epäjatkuvuus. Jotkut haluavat väkisin takaisin itään.