Parisuhteiden hyvinvointi vahvistaa koko yhteiskuntaa

hallitusohjelmassa on mainittu parisuhteen tukeminen vanhemmuuden tuen rinnalla. Tavoite on tärkeä. Parisuhteessa puolisot toistavat omien lapsuusperheidensä tapoja käsitellä vaikeita tunteita. Se on myös se paikka, jossa pyritään työstämään hankalia kokemuksia ja tunteita perheen­jäsenten arjessa. Parisuhde kuormittuu siis sekä historiasta että nykyhetkestä.parisuhteessa yksinäisyys voi olla syvää ja pettymykset kipeitä, mutta toimiessaan parisuhde kannattelee puolisoiden lisäksi koko perhettä ja muita läheisiä. Parhaimmillaan parisuhteiden hyvinvointi vahvistaa koko yhteiskuntaa.Toisen maailmansodan päätyttyä kirkon perheneuvonnan perustaja Matti Joensuu totesi: ”Taistelut ovat päättyneet rintamalla, mutta ne jatkuivat perheissä.” Yhteiskunnallinen epävakaus, jopa tuhoavuus, siirtyy nykyäänkin lähisuhteisiin ahdistuksena ja turvattomuutena.Edelleen kokemukset näissä suhteissa heijastuvat aikuisten ja lasten hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen. Perheiden tunneilmastossa kasvavat nykyiset ja tulevat yhteiskunnan rakentajat.perheneuvonnassa on tehty työtä parisuhteiden tukemiseksi jo vuosikymmenien ajan. Nykyään perheasiain neuvottelukeskuksia on 41, ja ne kattavat koko maan. Perheneuvontaa on tehty alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä yhteiskunnan muun palveluverkoston kanssa.Työnjako muotoutui aikoinaan niin, että kirkon perheneuvonta erikoistui parisuhteen kysymyksiin ja kunnalliset perheneuvolat keskittyivät lapsiperheiden kasvatuskysymyksiin. Monilla paikkakunnilla kirkon perheneuvonta on edelleen ainoa paikka, josta kaikki parit saavat maksutonta keskustelu­apua parisuhteen vaikeuksiin.Kirkon perheneuvontaan on kerääntynyt vuosikymmenien aikana paljon kokemusta ja osaamista parisuhteiden hoitamisesta. Perheneuvojat toimivat yleisten psykoterapian ­ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.Yli puolella perheasiain neuvottelukeskuksista on ostopalvelusopimuksia kuntien kanssa. Myös järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.hyvin tärkeää, että hallituksen tahtotila parisuhteiden ­tuesta siirtyy konkreettisiksi resursseiksi parien ja perheiden hyväksi.Etenkin suurissa kaupungeissa perheneuvonnan tarjoamaan pariterapiaan on pitkät jonot, eivätkä kaikki halukkaat saa oikein mitoitettua ja riittävän ammattitaitoista keskusteluapua ajoissa.Kirkon perheneuvonnassa iloitaan mahdollisista uusista toimijoista parisuhteen tuen alueella ja vahvistetaan mielellään yhteistyötä vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa.