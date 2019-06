Mielipide

Digipalveluiden kielen pitää olla ymmärrettävää

Suomalaiset

Vaikka

Selkokieli

Digipalveluista

haluavat ja osaavat käyttää palveluita verkossa: esimerkiksi Kelan tuista yli 70 prosenttia haetaan sähköisesti.Uusi hallitusohjelma nostaa esiin ne, joille viranomaisten verkkopalvelut ovat vaikeita. Hallitusohjelma vaatii viranomaisilta sähköisten palveluiden esteettömyyden parantamista, huomion kiinnittämistä virkakieleen ja selkokielen käytön lisäämistä. Palveluja täytyy kehittää myös asiakkaille, jotka eivät käytä sähköisiä palveluja, ja tilanteisin, jotka on parempi hoitaa kasvotusten.Viranomaisten onkin huo­mioitava niin verkossa kuin paikan päälläkin asioivat kansalaiset. Huomiota pitää kiinnittää kieleen ja kohtaamiseen.elämme visualisoinnin ja videon aikakautta, digitalisaatio on lisännyt kirjoitetun viestinnän merkitystä huimasti. Viranomaisen pitää ilmaista ­asiat ymmärrettävästi niin chatissa, asiointipalveluissa kuin vaikkapa automaattivastauksissakin. Tekstiä luetaan ruudulta eri tavalla kuin paperilta. Asiakas voi lukea Kelan viestiä bussissa puhelimen näytöltä, ja se näyttökin on usein säröillä.Kelan asiointipalveluiden kautta lähtee vuodessa lähes kaksi miljoonaa viestiä. Jotta palvelua halutaan käyttää, kielen ymmärrettävyys on aivan keskeistä.on tehty sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Tuoreimman arvion mukaan selkokieltä tarvitsee jopa 750 000 kansalaista.Selkokieltä tarvitsevat etenkin iäkkäät ja ne, joille suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli. Myös opiskelijoissa on paljon selkokielen tarvitsijoita, ja selkokielestä saattaa hyötyä raskaassa elämäntilanteessa melkein kuka tahansa huonosti nukkuvasta lapsiperheen vanhemmasta vakavasti sairastuneeseen.Selkokieli on yksi tapa lisätä verkkosivujen saavutettavuutta. Toivon, että samalla kuin organisaatiot ponnistelevat saavutettavuusdirektiivin kanssa, myös selkokieleen liittyvät asiat pannaan kuntoon.Hyvää esimerkkiä on näyttänyt esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka on toteuttanut suurimman osan viestinnästään selkokielellä. Nyt myös Kelassa on käynnissä selkokielisten ­kela.fi-sivujen rakentaminen.Vaikeaselkoisia lakeja pystytään selkeyttämään vain tiettyyn pisteeseen saakka. Selkeystalkoisiin tarvitaankin mukaan myös lakien valmistelijat.keskusteltaessa – ja varsinkin niitä kritisoi­taessa – unohdetaan usein, että eri viranomaiset ovat läsnä myös paikallisesti. Asiakkaita ei pakoteta verkkoon. Viranomaisten yhteisiä yhteispalvelu- ja asiointipisteitä on 145. Lisäksi Kelalla on omaa 149 palvelupistettä eri puolilla Suomea ja kattava puhelinpalvelu. Kasvokkainen asiakaspalvelu jatkaa siitä, mihin verkkopalvelut jäävät.Verkon hyödyntäminen ei kuitenkaan saa jäädä kiinni siitä, ettei asiakas ymmärrä, mitä viranomainen yrittää sanoa.