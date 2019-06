Mielipide

Digitalisaatio tuottaa monille ylivoimaisia esteitä

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

yhteiskunta pyrkii yhä parempaan tasa-arvoon ja oikeuden­mukaisuuteen. Nämä tavoitteet toteutuvat kuitenkin huonosti toimintakykyisten, ikäänsä nähden pirteiden vanhusten osalta. He haluavat hoitaa asioitaan itse, liikkua julkisilla kulkuneuvoilla ja jopa autolla sekä elää jäljellä olevia vuosiaan mahdollisimman hyvin.Tämän tavoitteen saavuttaminen on vanhuksille kuitenkin lähes mahdotonta, sillä kaik­kialla sovellettava digitalisaatio asettaa monille heistä ylivoimaisia esteitä. Palveluiden digitalisoituminen, julkisen liikenteen lippukäytännöt sekä erilaisten automaattien käyttö vaativat hyvää näkökykyä ja nappulatekniikkaa.Ehkä suurin este on digitaalisten palveluiden vaatima laitteisto, kuten erilaiset tieto­koneet ja ennen kaikkea äly­puhelimet. Nämä laitteet ovat melko kalliita hankkia ja yllä­pitää. Lisäksi niiden käyttö vaatii taitoja, joita vanhuksen on vaikeaa hankkia ja omaksua. Meillä on varmasti tuhansia vanhuksia, joiden taloudellinen tilanne tai omaksumisen kyky asettaa esteen digitaalisten palvelujen käytölle. Tämä on todellinen tasa-arvo-ongelma.Kaikki ymmärtävät, että puhelimen monikäyttöisyys on kätevää ja säästää kustannuksia. Digiharppauksen rinnalla pitäisi kuitenkin säilyttää vaihto­ehto, joka ei vaadi tietokonetta tai älypuhelinta.Nämä ”pirteät vanhukset” haluavat liikkua, mikä merkitsee valtaosan kohdalla julkisten liikennevälineiden käyttöä. Tämän tekee vanhuksille hankalaksi melko tiheästi muuttuvat käytännöt, esimerkkinä HSL:n sinänsä hyvät ja järkevät uudistukset ja VR:n laitemuutokset, joiden sisäistäminen saattaa olla vanhalle vaikeaa.Liikkumiseen olisi olemassa ratkaisu: kaikki julkinen liikenne maksuttomaksi kaikille yli 80-vuotiaille. Tätä ei ­pitäisi toteuttaa digitaalisesti, vaan pitäisi riittää mikä tahansa dokumentti, josta näkisi syntymä­ajan. Kun hyvinvointivaltiossa huolehditaan syrjäytyneistä, olisi syytä huolehtia myös niistä, jotka tekninen kehitys uhkaa sulkea normaalin elämän ulko­puolelle – syrjäytyneiksi.