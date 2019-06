Mielipide

Verkkokauppa­ostoksista syntyy valtava määrä saastetta ja jätettä

suuresti, miksi koko ajan vouhotetaan vain hiilinieluista ja luonnonsuojelusta, kun samaan aikaan autot kuljettavat rekkalastillisia turhia tavaroita kuluttajien ovelle.Verkkokaupat keräävät miljoonia, sillä ostaminen on tehty liian helpoksi. Moisesta rallista syntyy valtava määrä saastetta ja lopulta jätettä kaatopaikoille. Valitettavasti kaikkea ei voi kierrättää.Kulutus pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä, mutta jos todella halutaan säilyttää kaunis maapallomme ja sen luonto, johonkin on vedettävä raja.Jos Suomi haluaa olla mallioppilas ilmaston lämpenemisen torjunnassa, ylenmääräinen kulutus on syytä lopettaa. Jotkut puolustautuvat sanomalla, että Suomi myös hyötyy ilmaston lämpenemisestä. Heille voi todeta, että se tapahtuu ehkä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä luonnonvarojen tuhlaaminen vain oman mukavuutemme vuoksi on tuhoisaa.