Mielipide

”Kiinalainen unelma” voi aiheuttaa painajaisia





kansain­välisestä maineesta vastaavilla poliitikoilla ja virkamiehillä on takanaan vaikeita viikkoja, mutta pahempia voi olla edessä. Kiinan kommunistijohdon toiminnasta on viime aikoina syntynyt kerta toisensa jälkeen hyvin kielteinen kuva, eikä se voi olla Kiinaa lähes yksinvaltiaan valtuuksin johtavan Xi Jinpingin mieleen.Xin muotoileman tavoitteen mukaan maailmalla pitäisi levittää ”hyvää tarinaa Kiinasta” samalla, kun Kiina nousee asteittain johtavaksi suurvallaksi. Nyt hyvän tarinan asemesta Kiina levittää huolta, pelkoa ja epäluottamusta. Se herättää kysymyksiä siitä, onko Xin suuri hanke ajautunut vaikeuksiin. Ainakin Xin voimapolitiikkansa peitoksi määräämä julkisuusdiplomatian ja muiden vaikuttamishankkeiden verho repeilee pahasti.uutisotsikot, joita kiinalaiset eivät saisi hallituksensa määräyksestä lukea, kertoivat ennennäkemättömän laajoista protesteista Hongkongissa. Viime viikolla ihmiset vyöryivät kaduille vastustamaan esitystä luovutuslaista, joka heikentäisi erityisalueen asemaa suhteessa Pekingiin.Vielä ennennäkemättömämpää oli se, että Pekingin keskushallituksen ohjauksessa toimiva Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam lykkäsi lauantaina lakihankkeen tarkemmin määrittelemättömään tulevaisuuteen. Ilmoituksesta huolimatta protestit jatkuivat entistä laajempina sunnuntaina.Tapahtuma on merkittävä, vaikka se olisi yksittäinen ja erillinen. Perääntyminen protestoivien väkijoukkojen edessä ei ole kuulunut Xin lajivalikoimaan. Päinvastoin, kansalaisten spontaanit mielenilmaisut kuuluvat yhä tiukemmista kuritoimista päätellen hänen pahimpiin uhkakuviinsa.Protestien kärki kohdistuu Hongkongissa nimenoman Pekingiin. Pohjimmiltaan on kyse syvästä epäluottamuksesta Xin yksinvaltaisesti johtaman hallituksen toimintaa kohtaan. Eikä kyse ole yksittäisestä tai erillisestä ilmiöstä vaan jatkosta sarjalle Kiinan johdon mainetta koettelevia tapahtumia Kiinan sisällä ja maailmalla.Vain pari viikkoa sitten hongkongilaiset olivat edellisen kerran kaduilla. Silloin muistettiin Tiananmenin aukion demokratiaprotestien veristä tukahduttamista Pekingissä tasan 30 vuotta aiemmin, 4. kesäkuuta 1989. Vuosipäivä on kommunistijohdolle jo tuttu päänsärky. Tasavuosipäivänä otsikot maailmalla olivat kuitenkin tavanomista suurempia ja muistamisen tukahduttamistoimet Kiinassa erityisen voimakkaita. Ero korostui.Tietoisuus ihmisoikeuksien tukahduttamisesta Kiinassa on muutenkin elpynyt, kun maailmalle on levinnyt yhä enemmän tietoa erityisesti Xinjiangin uiguurivähemmistön laajasta vainosta. Tiukentuva valvonta kohdistuu uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen lisäksi kristillisiin ryhmiin. Sekä islam että kristinusko ovat Kiinan johdon silmissä politisoituvia uskontoja.näistä sisäisistä paineista ei ole yksin välitön uhka Kiinan kommunistihallitukselle eikä Xin asemalle sen johdossa. Kun ne yhdistetään kansainväliseen kehitykseen, syntyy kuitenkin kuva, joka todennäköisesti herättää jo huolta Kiinan sisälläkin.Ilmeisin ulkoinen paine syntyy kauppasodasta, jossa Kiina haastaa Yhdysvallat, mahdollisesti riittämättömin taloudellisin resurssein vastakkainasettelun voittamiseen.Toinen vaikea kokonaisuus on Xin paraatihanke, suuri maailmanlaajuinen kuljetusreittien ja infrastruktuurin rakennusohjelma, joka kulkee nimellä reitti ja tie (englanniksi ”Belt and Road”). Ohjelma on tuonut rakennushankkeita ja rahoitusta kymmeniin maihin, mutta viime aikoina yhä enemmän myös kysymyksiä siitä, mihin Kiina pyrkii.Xi on puheissaan ilmoittanut tavoitteeksi, että ohjelman hankkeet ovat valmiita vuonna 2049 ja että silloin Kiina on maailmanlaajuinen suurvalta. Kansantasavalta täyttää silloin sata vuotta.Yhä useammin toistuvan arvion mukaan Xi on kuitenkin paljastanut korttinsa varhain haastamalla Yhdysvallat ja tekemällä rakennusohjelmansa selkeästi valtapoliittiseksi, ja saa nyt vastaansa yhä epäluuloisemman maailman.Aiemmin Kiinan yhtenä menestysstrategiana oli vakuuttaa, ettei sillä ole strategiaa. Nyt Kiinalla on näkyvä strategia, jolla se toteuttaa Xin nimeämää ”kiinalaista unelmaa”. Muulla maailmalla sen sijaan ei aidosti ole strategiaa sille, miten toimia Kiinan kanssa, vaikka Xin unelmassa näyttäisi olevan myös painajaisen piirteitä.