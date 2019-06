Mielipide

Merellinen loma onnistuu myös ilman omaa venettä tai mökkiä

ei tarvitse omistaa autoa, venettä eikä kesämökkiä päästäkseen nauttimaan merellisestä lomasta.Tänä kesänä saaristoretken suunnittelu on myös aiempaa helpompaa, koska vakituisen vesiliikenteen yhteydet kaikkiaan 26:een Helsingin ja Espoon saareen löytyvät HSL:n Reittioppaasta. Useimmille reiteille tarvitaan vielä erillinen lippu, mutta kenties jonain päivänä nämäkin matkat voi maksaa HSL:n lipulla.on peräti 300 saarta ja Espoossakin 165. Suomenlinna ja Korkeasaari houkuttelevat kävijöitä ruuhkaksi asti, mutta liikenneyhteyksistä huolimatta muu saaristo on vähemmän tunnettu. Yksi syy on se, että suuri osa Helsingin edustan saarista on valtion omistuksessa ja vain harvoilla on palveluja.Helsingillä on kuitenkin kunnianhimoiset tavoitteet parantaa mahdollisuuksia liikkua sekä kaupungin rannoilla että saarilla. Kaupungin strategian mukaan pääsyä saariin helpotetaan ja erilaisia palveluja pyritään lisäämään asteittain yhteistyössä yrittäjien kanssa. Paremmat liikenneyhteydet takaavat kävijöitä, mikä rohkaisee yrittäjiä tarjoamaan palveluja, kuten kesäkahvilan.Tänä kesänä yleisölle on avautunut Vasikkasaari, jota kutsuttiin aikoinaan stadilaisten merelliseksi kesäparatiisiksi. Vasemmistoliiton edeltäjän SKDL:n paikallisosasto vuokrasi saaren pohjoisosan työväen ja järjestöväkensä kesänviettopaikaksi 1940-luvulla.Ahtaissa kaupunkikodeissa asunut työväki sai vuokrata saaresta edullisesti kesämajoja. Saaressa järjestettiin kesäjuhlia ja urheilukilpailuja. Sotien jälkeen kesämaja-alueita rakennettiin myös Lammassaareen, Kivinokkaan, Lauttasaareen, Satamasaareen ja Espoon Varsasaareen. Ne olivat suosittuja virkistyspaikkoja aikana, jolloin useimmilla ei ollut omaa autoa tai kesähuvilaa.ilmastonmuutoksesta on jo saanut monet miettimään lomailutapojaan. Lentomatka ulkomaille voi jäädä tekemättä myös siksi, ettei siihen ole varaa.Aina ei tarvitse lähteä kauas, kun haluaa vaihtaa maisemaa. Kaupunkilomaa voi viettää myös kotikaupungissa ja tutustua paikkoihin, joihin ei arkikiireiltään ehdi. Lomatunnelma voi syntyä jo pienestä muutoksesta arjen rutiineihin.Ehkä Helsingin merelliset kesäparatiisitkin saavat lisää kävijöitä, vaikka viime kädessä se taitaa olla säästä kiinni. Saarille kuitenkin kannattaa matkustaa, koska mereltä katsottuna kaupunki näyttää aivan erilaiselta.