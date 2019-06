Mielipide

on terveyden­hoidossa asioidessa naurattanut yhtä paljon kuin eräänä tammikuisena lauantaina Helsingissä Husin laboratorion aulassa.”Ole hyvä ja valitse, minkä näytteen haluaisit jättää”, automaatin ruudulla luki. Vaihtoehdot olivat virtsa-, uloste- tai yskösnäyte. This is Finland!Olin juuri muuttanut takaisin Suomeen Saksasta, ja tämä elämän varsin perustavanlaatuisiin asioihin liittyvä kokemus tuntui järisyttävältä. Että laboratorion asiakas voi omatoimisesti jättää automaattiin kotona otetun näytteen ja näppäillä vain ruudulta sille oikeat saatetiedot.Saksassa tämä ei olisi a) ylipäätään onnistunut lauantaiaamuna, b) näyte olisi pitänyt taatusti toimittaa virka-aikaan hoitavalle lääkäriasemalle, ja c) kaikkein mieluiten näyte olisi pitänyt myös ottaa vastaanotolla.olen rekisteröitynyt asiakkaaksi ja keksinyt erilaisia pin-lukuja enemmän kuin muutamassa vuodessa Saksassa yhteensä. Suomi on digitalisoitunut mobiilimaa, ja siitä otetaan ilo irti.Olen hämmästellyt kauppakassiautomaatteja, mihin voi tilata verkossa ostoksensa ja hakea ne suoraan kotiin. Itsepalvelukassoista ja kaupunkipyöristä nyt puhumattakaan. Vertailun vuoksi: Baijerissa viimevuotinen bussikorttini oli muovitaskussa oleva paperinpala.tunnet itsesi puuhakkaaksi ihmiseksi, joka toimittelee itsenäisesti asioitaan klikkailemalla ja puhelinta näppäilemällä.Asioilla on puolensa ja puolensa. Mahdollisuus luovia läpi arjen ketään tervehtimättä ja sanaa vaihtamattta ei tuo lyhyitä sosiaalisia valonpilkahduksia päiviin. Onneksi 3d-tulostimien tyylisiä kampaamoautomaatteja ei nyt sentään ole vielä olemassa.Kaipaankin Saksasta kuulumisten vaihtamista erilaisilla tiskeillä.Palveluiden erot liittyvät yleiseen luottamukseen yhteiskunnassa. Suomalainen ei ensimmäisenä mieti tietoturvaa. Saksalainen epäilee ja tarkistaa.Kyse on myös työvoimapolitiikasta. Saksassa palvelualalla on monia, jotka tekevät kahta tai kolmea pienipalkkaista työtä, samalla kun me kirjaamme työnantajan työaikasovellukseen kiky-tuntejamme.Automaatti on automaatti paikallaan, kun asia on riittävän yksinkertainen. Heti kun se on hiemankin monimutkaisempi, tulee ikävä ihmistä, joka osaa auttaa ja selittää.