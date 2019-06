Mielipide

Seksuaalikasvatus pitää päivittää nykyaikaan

Sukupolvi Z:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksuaalikasvatus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

eli nykyisten teinien käsitys sukupuolesta ja sek­suaalisuudesta on huomattavasti liberaalimpi kuin aiemmilla sukupolvilla. Se haastaa kaikkia meitä kasvattajia miettimään, miten puhumme.Mediassa ja koulussa seksuaalisuudesta ja sukupuolesta puhutaan edelleen vanhanaikaisesti ja stereotyyppisesti: näkökulma on heteronormatiivinen, eikä seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjä huomioida tarpeeksi. Vammaisten seksistä tai aseksuaalisuudesta ei usein puhuta ollenkaan.Moni nuori myös kokee, että seksuaalikasvatus painottuu liikaa kieltoihin ja vaaroihin. Keskustelu nautinnosta jää pelottelun jalkoihin. Raskauden ja seksitautien ehkäisy on tietenkin tärkeä osa seksuaalikasvatusta. Nuorille suunnattu seksipuhe keskittyy kuitenkin liikaa riskeihin ja raskauden ehkäisyyn.Seksiin liittyy myös paljon ­sukupuolioletuksia, jotka rajoittavat ihmisiä toteuttamasta ­itseään ja luovat paineita. Monia nuoria häiritsee esimerkiksi käsitys siitä, että jokainen poika ajattelisi ja haluaisi seksiä koko ajan. Poikiin kohdistuu vaatimuksia olla pelimies, joka tietää aina, mitä tehdä sängyssä. Myös iänikuinen asetelma, jossa tytön tai naisen seksuaalinen aktiivisuus leimaa hänet huoraksi, elää valitettavasti edelleen.Pölyttyneet sukupuoliroolit näkyvät sanavalinnoissa: naiset antavat ja miehet saavat seksiä, tyttö ”menettää neitsyytensä”. ”Panemisen” kaltaiset sanat maalaavat yhdyntäkeskeisen kuvan seksistä, jossa mies on pääosassa. Suuseksistä ja käsillä hyväilystä puhutaan yhdyntään johtavana esileikkinä, vaikka nekin ovat seksiä.opetuksen on monipuolistuttava, koska on kyse myös terveydestä.Jos puhutaan vain heteroseksistä, sateenkaarinuoret eivät saa tärkeää tietoa seksuaali­terveydestään, kuten ehkäisymenetelmistä seksitavoissaan.Nuoret toivovat, että seksistä puhuttaisiin koulussa, kotona ja muualla yhteiskunnassa aiemmin ja enemmän – sekä asioiden oikeilla nimillä, ei kierrellen ja kaarrellen.Suoran seksipuheen pioneerityötä tekevät esimerkiksi tubettajat, kuten Mansikkka, ja nuortensarjat, kuten Netflixin Sex Education.Se tarkoittaa puhetta tabuista, kuten orgasmivaikeuksista tai tyttöjen välisestä seksistä.Toisinaan vanhemmat epäröivät puhua seksuaalisuudesta lapselleen, koska pelkäävät keskustelun tapahtuvan liian aikaisin. Niin on harvoin. Moni alakouluikäinen on jo nähnyt pornoa. On tärkeää kertoa seksiin liittyvistä asioista ennen kuin ne ovat ajankohtaisia nuorelle. Näin myös oikaistaan median kapeaa kuvaa seksuaalisuudesta.lisää tutkitusti ehkäisyn käyttöä, vähentää seksitautien ja ei-toivottujen raskauksien määrää, saa nuoret aloittamaan seksin harrastamisen myöhemmin sekä ehkäisee seksuaalista väkivaltaa. Kun nuori tietää oikeutensa, hän osaa vetää rajansa ja uskaltaa todennäköisemmin kertoa ikävistä kokemuksista, kuten ahdistelusta.Vanhempien, opettajien, lääkärien ja muun yhteiskunnan pitää kuunnella nuoria ja päivittää keskustelu seksistä vuoteen 2019. Jokaisella nuorella on oikeus hyvään seksuaali­kasvatukseen riippumatta siitä, miten määrittelee itsensä.