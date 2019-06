Mielipide

Kestävä Eurooppa syntyy vain sektoreiden välisellä yhteistyöllä

Kun Suomi

aloittaa heinäkuussa puheenjohtajuuskautensa, on Euroopan unionin päätöksenteko taitekohdassa.Vaikka EU:n päätöksenteko tuntuu kaukaiselta, se vaikuttaa meihin kaikkiin. Kaupungit, kunnat, kansalaisjärjestöt ja yritykset kohtaavat päivittäin haasteita, joihin politiikalla pyritään vastaamaan.Ilmastonmuutos uhkaa elämänlaatua sekä elin­keinoja ja luontoympäristöä. Eriarvoisuus kasvaa, eivätkä yhteiskunnan peruspalvelut tavoita kaikkia.Kaupungistumisen edetessä julkinen hallinto on uusien vaatimusten edessä sekä suuremmassa vastuussa kaikesta kehityksestä.Uudenlaisia ratkaisuja syntyy vain määrätietoisten kumppanuuksien avulla. Tarvitsemme yhteiskunnallisia innovaatioita, joiden ytimessä on aktiivinen kansalaisuus. Kuntien rooli muuttuu: ne mahdollistavat uusia ratkaisuja, joiden nopea jalostaminen tapahtuu eri sektoreiden yhteistyöllä.Suomalaiset kaupungit ovat olleet aloitteellisia kestävän kehityksen edistämisessä. Espoo kutsuttiin viime vuonna mukaan globaaliin edelläkävijä­kaupunkien ohjelmaan, ja Helsinki raportoi kesällä ensimmäistä kertaa edistymisestään YK:lle.Maailman suurimpana talousalueena EU vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen koko maailmassa. EU:n tulevat painopisteet eivät ole merkityksellisiä vain meille eurooppalaisille vaan kaikille maille, jotka ovat vaarassa jäädä kehityksestä jälkeen.Haasteisiin vastaaminen vaatii samansuuntaisia toimia ja yhdessä tekemistä kaikkialla Euroopassa.Jotta eurooppalaiset toimijat kaupungeista yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin olisivat mukana rakentamassa kestävämpiä yhteiskuntia, tulee EU:n olla sitoutunut kestävään kehitykseen.Suomella on puheenjohtajuuskaudellaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kestävä kehitys nostetaan Euroopan unionin kirkkaimmaksi johtotähdeksi.