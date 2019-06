Mielipide

Sähköpotkulaudat ovat kauhistuttavia, jalkakäytävällä saa pelätä

Muotiin

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

tulleet sähköpotkulaudat ovat kauhistuttavia välineitä. Niillä ajavat niin nuoret kuin aikuisetkin – ja ihan miten sattuu. Vielä ei tiettävästi ole sattunut mitään vakavaa onnettomuutta, mutta veikkaan, että pian tapahtuu.Kun kymmenen vuotta sitten kaupunkipyöräily yleistyi, ajettiin jalkakäytävillä. Sitten tulivat skeittilaudat, joilla myös mennä huristellaan miten sattuu: kiemurrellaan jalkakäytävillä ihmisvilinän keskellä.Lautailijoilla ei ole mukanaan edes soittokelloa, jolla he voisivat varoittaa jalankulkijoita. Todella äkkinäinen jarrutus on oikea sirkustemppu. Näiden uusien kulkupelien käyttäjistä monilla ei hajuakaan liikennesäännöistä saati hyvistä tavoista. On ikävää, että jalkakäytävällä saa pelätä.