Huhut autoilun kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja, autojen määrä kasvaa tasaista tahtia

juhannus­juhlien jälkeen on otollinen hetki pohdiskella suomalaisten suhdetta autoiluun.Ainakin Helsingin tietyissä piireissä kerrotun niin sanotun yleisen totuuden mukaan kaupunkilaiset eivät pian enää halua omistaa autoa, vaan haluavat jakaa auton ja käyttää sitä vain tarpeen mukaan.Se voi tarkoittaa auton perinteistä vuokraamista, yhteiskäyttöautoja tai esimerkiksi sovellusten kautta käytettäviä kyyti- ja autonjakopalveluita. Enimmäkseen kaupunkilaiset haluavat tämän totuuden mukaan tietysti liikkua vähäpäästöisellä ja tehokkaalla joukkoliikenteellä.yleistä totuutta ei mitenkään tunnu häiritsevän se, ettei sillä näytä olevan kovinkaan paljon tekemistä todellisuuden kanssa. Vaikka joukkoliikennettä on parannettu, metroa rakennettu ja uusiin lähijuniin investoitu, henkilöautojen määrä on jatkanut tasaista kasvua.Suomessa oli viime vuonna 2,7 miljoonaa käytössä olevaa henkilöautoa. Määrä on kasvanut viidessä vuodessa viidellä prosentilla. Helsingissä kasvu on ollut hieman maan keskiarvoa hitaampaa.jakamisutopian haaste kiteytyy. Silloin hyvin suuri osa kaupunkilaisistakin haluaa samaan aikaan niin kauas maalle, ettei sinne oikein joukkoliikenne kuljeta. Tähän tarpeeseen ei mikään järkevä jaettavien autojen määrä riittäisi vastaamaan.On totta, että moni – etenkin nuori – kaupunkilainen valitsee autottomuuden. Siinä tuskin on mitään uutta. On aina ollut tavallista, ettei nuorilla kaupunkilaisilla ole ollut autoa. Jos sitä ei kovin usein tarvitse, miksi käyttää aikaansa pysäköintipaikan etsimiseen ja rahaa kuluihin. Etenkin, jos voi tarvittaessa lainata sukulaisten autoa.Useimpiin perheisiin auto näyttää Helsingissäkin edelleen ilmestyvän viimeistään siinä vaiheessa, kun elämään tulee lapsia.myöskään joukkoliikenteen varaan ei voi oikein laskea. Oman lapsen piti päästä mökiltä kesätöiden vuoksi kotiin jo juhannuspäivänä. Bussia ei kulkenut koko juhannuspäivänä lähikylästä, eikä edes lähimmästä kaupungista.Lähin linja-auto Helsinkiin lähti 48 kilometrin päästä ja sekin oli toinen päivän vain kahdesta vuorosta. Asemalle lapsi tietysti vietiin henkilöautolla.Isossa osassa Suomea joukkoliikenteen tarjonta muistuttaa Etelä-Suomen juhannuspäivää kaikkina vuoden päivinä. Siellä auto on yksinkertaisesti välttämätön. Ja vaikka se ei olisi ihan välttämätön, henkilöautojen määrästä voi päätellä, että useimmat ihmiset syystä tai toisesta tarvitsevat omaa autoa.Siksi kannattaisi ehkä tehdä kaikki voitava autoilun päästöjen vähentämiseksi – ilman, että itse autoilua liikaa vaikeutetaan.Kirjoittaja kulkee työmatkat junalla ja lyhyet matkat yleensä jalan tai pyörällä.