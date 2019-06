Mielipide

venäläisen kesäloma­suunnitelmat menivät viikon­loppuna uusiksi.Venäjä asetti käytännössä lento­kiellon Venäjän ja Georgian välille. Venäjä kehotti matka­toimistoja lopettamaan matkojen myynnin ja kansalaisia välttämään maata ”turvallisuus­syistä”.Ilmoitus oli isku Georgian matkailu­alalle, jolle venäläiset ovat tärkeä asiakasryhmä. Sanomalehti Kommersantin mukaan venäläiset lentoyhtiöt joutuvat lentokiellon vuoksi palauttamaan lippurahoja 32–42 miljoonan euron edestä.Ikävä uutinen se on myös kymmenille tuhansille venäläisille, joille Georgia on ollut edullinen ja miellyttävä lomakohde.olivat vastaus Tbilisissä torstaina alkaneisiin mielenosoituksiin.Ne puhkesivat, kun Georgian parlamentissa järjestettiin kansainvälinen ortodoksisten kansanedustajien kokous. Puhetta johtanut venäläinen kansanedustaja istui puhemiehen paikalla.Se ärsytti georgialaisia, jotka pitävät Venäjää miehittäjänä. Venäjällä on joukkoja Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, jotka valtaosa maailmasta näkee osana Georgiaa. Mailla ei ole ollut diplomaattisuhteita sitten Georgian sodan 2008.Parlamentille alkoi kokoontua mielenosoittajia, joista osa pyrki sisään. Poliisi hajotti mielenosoituksen kovin ottein.oli alkuun kyse Georgian sisäpolitiikasta. Oppositio on pitkään syyttänyt hallitsevaa Georgialainen unelma -puolue­ryhmittymää pehmeydestä Venäjän suhteen ja jopa Georgian geopoliittisen linjan muuttamisesta.Niinpä hallitus ampui itseään jalkaan pitämällä kokouksen parlamentissa. Se on jo myöntänyt sen virheeksi. Myös poliisin toimilla voi olla poliittisia vaikutuksia, sillä hallituskoalitio on luvannut välttää väkivaltaa mielenosoituksissa.Protesteissa on vastustettu hallitusta ja Venäjän johtoa, mutta ei Georgia silti ole venäläisille vaarallinen. Venäjä kuitenkin nosti kiistan kansainväliseksi, jolloin se sai heti huomiota. Georgian ja Venäjän suhde kun on maailmanpolitiikkaa.Jotkut ovat arvelleet koko kriisiä Venäjän taitavaksi provokaatioksi, mutta maan toimet näyttävät ainakin vielä enemmän perinteiseltä selkäydinreak­tiolta. Pienelle naapuri­maalle halutaan näyttää paikka, vaikka samalla tuettaisiin mutkan kautta länsimielistä oppositiota.Nyt voi vain katsoa, kuinka isoja kierroksia kriisi ottaa. Maanantaina Venäjä ilmoitti alkavansa tutkia georgialaisten viinien laatua tarkemmin.