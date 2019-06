Mielipide

Sjælsmarkin lapset hämmentävät Tanskassa

Sjæls­markin

Tanska

Sjælsmarkin

Juhannusviikolla

lapset. Hieman yli sata alle 18-vuotiasta lasta on ollut alku­vuoden tanskalaisen politiikan keskiössä.Lapset asuvat kielteisen turva­paikkapäätöksen saaneiden vanhempiensa kanssa Sjæls­markin vanhassa kasarmissa. He ovat keskuksessa, koska he eivät voi lähteä tai eivät suostu poistumaan maasta. Heidät on käytännössä eristetty muusta Tanskasta. He eivät saa itse laittaa ruokaa, jotta heidän ei tarvitsisi käydä ruoka­ostoksilla. Näin ei pääse syntymään sosiaalisia kontakteja.Parlamentin oikeusasiamies on tehnyt keskuksen oloista selvityksen. Sen mukaan lasten elämää keskuksessa leimaavat rauhattomuus, yksinäisyys ja hämmennys, mutta olot eivät riko kansainvälisiä lasten oikeuksia eivätkä Euroopan ihmisoikeuskonventiota. Tanskan Punaisen Ristin raportin mukaan 61 prosenttia keskuksen lapsista täyttää todennäköisesti psykiatrisen diagnoosin kriteerit ja puolet keskuksen 11–17-vuotiaista kärsii jälki­traumaattisesta stressihäiriöstä.Tammikuussa tuli julki video, jossa viisivuotiaalle kieltäydyttiin antamasta lämmintä parsakaalia ja perunoita kanttiinissa, koska ne sallitaan aterianlisinä vain kolmivuotiaille ja sitä nuoremmille. Se tuntui vihlaisevan aika monen tanskalaisen sydäntä.oli Euroopan ensimmäisiä maita, joissa oikeistopopulistinen puolue nousi merkittävään valta-asemaan. Tanskan kansanpuolue (DF) nousi silloisen oikeistohallituksen vaa’ankieliasemassa olevaksi tukipuolueeksi vuonna 2001.Alkoi ulkomaalais- ja maahanmuuttolakien kiristys. Yhteiskunnallinen keskustelu alkoi pyöriä yhä enemmän ulkomaalaisten ympärillä. Ei-läntisille maahanmuuttajille muodostui vähitellen samankaltainen rooli kuin EU:lle Britanniassa: ­oikeastaan kaikki ongelmat johtuivat heistä.Niinpä tanskalainen politiikka on ajautunut siihen pisteeseen, että hallitus on kevään aikana keskustellut useita kertoja siitä, saavatko keskuksen asukkaat laittaa itse ruokaa vai ei. Päätettiin, että eivät saa.unohdetut lapset. Niin keskuksen lapsia kutsui sosiaaliliberaalin Radikale Venstre (RV) -puolueen puheenjohtaja Morten Østergaard toukokuussa.RV kampanjoi sillä, että lapsiperheiden pitää saada asua muualla kuin keskuksessa ja että lapsille pitää taata normaalimpi elämä. Puolue oli vaalien suurvoittaja yhdessä sosialistisen kansanpuolueen (SF) kanssa, joka myös haluaa kohentaa heikoimmassa asemassa olevien ulkomaalaisten oloja Tanskassa. Molemmat tuplasivat kannatuksensa.Vaaleissa valta vaihtui Venstre-puolueen johtamalta oikeistolaiselta blokilta vasemmistolaiselle blokille. Punainen blokki sai 91 kansankäräjien 179 paikasta. Blokin suurin puolue on sosiaalidemokraatit 25,9 prosentin kannatuksella.DF:n kannatus romahti edellisvaalien 21,1 prosentista 8,7 prosenttiin. Se on puolueelle katastrofi, mutta se ei ole katastrofi tiukalle ulkomaalaispolitiikalle. 70 prosenttia tanskalaisista äänesti puolueita, jotka ajavat nykyistä tai siitä vieläkin tiukempaa politiikkaa. Suuret keskipuo­lueet, keskustaoikeistolainen Venstre ja sosiaalidemokraatit kannattavat nykyistä tiukkaa linjaa.RV:n kannatus nousi 8,8 prosenttiin. Vaikka RV on porvaripuolue, se on mukana punaisessa blokissa. Sille kehkeytynee samanlainen vaa’ankielen asema kuin DF:llä oli oikeistohallituksen tukijana. Tämä tarkoittaa, että ensimmäistä kertaa 2000-luvulla merkittävää poliittista valtaa käyttää puolue, joka kapinoi avoimesti vallitsevaa ulkomaalaispolitiikkaa vastaan, ja joka ratsasti tällä kapinalla vaalivoittoon.Se tarkoittanee myös, että muissakin puolueissa arvioidaan uudestaan ulkomaalaispolitiikan avainasemaa strategiassa. Vaalit olivat 2000-luvulla ensimmäiset, joissa se ei ollut teema ylitse muiden.ulkomaalaispolitiikka jo kriisiytti hallitusneuvottelut, joita sosiaalidemokraattien johdolla käyvät RV, SF ja siitä vielä enemmän vasemmalla oleva Yhtenäisyyslista. RV:n Østergaard jäi pois tilaisuudesta, jossa muut neuvottelijat julistivat päässeensä sopuun kasvihuonepäästöjen 70 prosentin vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä. Østergaard kannatti sopua, mutta perusteli poisjääntiään sillä, että samalla ei saatu sopua hyvinvointipolitiikasta, taloudesta ja – Sjælsmarkin lapsista.