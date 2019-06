Mielipide

Sähköisissä järjestelmissä ei huomioida erityisryhmiä

Valtio

on panostanut rahaa kalliisiin sähköisiin järjestelmiin. Nykyään lähes kaikki asiat hoidetaan sähköisesti, joten kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus käyttää sähköisiä asiointipalveluita. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Eräs syrjitty ja ulkopuolelle jätetty ryhmä ovat vaikeasti kehitysvammaiset ihmiset. Luku- ja kirjoitustaidoton kehitysvammainen ei saa verkkopankkitunnuksia eikä myöskään pysty avaamaan puhelinliittymää omissa nimissään, joilla normaalisti pystyy tunnistautumaan sähköisiin järjestelmiin.Vanhemmat hoitavat kehitysvammaisen lapsensa asioita, mutta 10–17-vuotiaiden kohdalla tietosuoja nousee esteeksi. Sähköinen asiointi ei onnistu Omakanta-palvelussa eikä Kelan verkkopalveluissa. Vain alaikäinen itse saa kirjautua niihin omilla tunnuksillaan. Mihin perustuu tuollainen hölmö rajaus? Kysehän on vielä alaikäisistä lapsista. Kehitysvammaisella ei ole verkkopankkitunnuksia eikä älypuhelinta kirjautumisvälineenä.Kehitysvammaisen nuoren täyttäessä 18 vuotta asioiden hoito vaikeutuu vielä entisestään. Vaikka nuoresta tulee virallisesti täysi-ikäinen, kotona asuvan nuoren tilanne ei muutu miksikään, ja hän tarvitsee edelleenkin läheistensä huolenpidon. Tuolloin byrokratia ­astuu voimakkaammin mukaan kuvioihin ja vanhemmista tulee kuin ulkopuolisia. Pankki edellyttää virallista edunvalvojaa hoitamaan pankkiasioita. Myös muillakin tahoilla asiointi vaatii edunvalvojan. Näissä tapauksissa yleensä vanhemmat hakeutuvat edunvalvojiksi.Edunvalvonta on raskas byrokraattinen järjestelmä kaikkine virallisine velvollisuuksineen, asian vireillepanokaan ei ole mikään yksinkertainen prosessi. Edunvalvonta on perusteltua holtittomille rahankäyttäjille, jotka eivät osaa hoitaa talouttaan tai ovat huijattavissa, mutta kotona asuvalle kehitysvammaisen perheelle se on liian kuormittava. Myös kehitysvammaisten välillä on eroavaisuuksia, jotkut lievemmin kehitysvammaiset osaavat kirjoittaa nimensä ja saavat ehkä verkkopankkitunnukset tai voivat antaa puolesta asioimisvaltakirjan vanhemmilleen lukuun ottamatta Omakantaa.Yhteiskunnassa mennään terveiden ehdoilla. Sivistysvaltion tulisi kohdella tasapuolisesti kansalaisiaan. Yhdenvertaisuus ei toteudu sähköisissä tietojärjestelmissä, koska suunnittelijat eivät huomioi erityisryhmiä. On jo aika kehittää jokin yksinkertainen sähköinen tunnistautumisväline vaikeimmin kehitysvammaisille, esimerkiksi sormenjälki. Virallinen edun­valvonta ei ole sellainen.