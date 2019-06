Mielipide

Demarit kaivoivat K-linjan naftaliinista

Poliittista historiaa

Korpilampi.

Konsensus.

Kolmikanta.

Kansanrintama.

Komitealaitos.

opiskelleet muistavat takavuosilta keskustan niin sanotun K-linjan. Sillä nimellä kutsuttiin Urho Kekkosen kannattajista kaikkein uskollisimpia ja heidän harjoittamaansa ulkopolitiikkaa.Nimitys K-linja tuli sukunimistä: ytimen muodostivat silloinen tasavallan presidentti Urho Kekkonen, keskustan edeltäjän maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo ja Kekkosen perintö­prinssiksi ounasteltu Ahti Karjalainen.Myös nykyisellä pääministeripuolueella Sdp:llä näyttää olevan oma K-linjansa. Se ei muodostu demarien sukunimistä vaan käsitteistä, jotka pääministeri Antti Rinne on kaivanut naftaliinista.Katsotaanpa:Ennen kuin Rinteen hallitus oli edes aloittanut, hallituspuolueet pitivät eduskuntaryhmineen vetäytymisseminaarin hotelli Korpilammessa Espoossa. Alkuperäinen Korpilampi-seminaari pidettiin vuonna 1977. Koollekutsujana oli pääministeri Kalevi Sorsa (sd).Korpilampi-seminaarista lähti liikkeelle konsensuspolitiikka, ­yhteisymmärrykseen tähtäävä toimintatapa, jolla Suomea rakennettiin pitkälti toistakymmentä vuotta.Olennaista konsensuksen onnistumiselle oli, että kaikista tärkeistä yhteiskuntaan vaikuttavista asioista ­neuvoteltiin ja sovittiin kolmikannassa. Siinä olivat ja ovat osallisina maan ­hallitus, työnantajajärjestöt ja palkansaajajärjestöt.Koska pyrkimyksenä oli konsensus, työnantaja- ja palkansaajajärjestöillä oli uudistuksiin käytännössä veto-oikeus.Pääministeri Antti Rinne on itse nimittänyt hallitustaan ”uudeksi punamullaksi”.Perusteltu nimitys olisi myös puna­vihreä hallitus. Yhtä hyvin ministeristöä voisi kutsua kansanrintamahallitukseksi.Alkuperäiset kansanrintamahallitukset tosin hallitsivat maata aikana ennen kuin vihreistä oli vielä mitään tietoa.Rinne on puhunut siitä, että tärkeimpiä uudistuksia valmistellaan parlamentaarisesti eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rahoituksestakin on määrä sopia parlamentaarisesti. Se enteilee komitealaitoksen palaamista poliittiseen valmisteluun.Komiteatyöskentelyä on moitittu hitaaksi ja kankeaksi. Mutta onhan soteakin hinkattu kolme vaalikautta.