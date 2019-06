Mielipide

Yliopistojen yhteistyö tukee kehityspolitiikkaa

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehitysmaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyön rahoitusta siten, että sen osuus olisi 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta nykyisen 0,4 prosentin sijaan. Tavoite on kunnianhimoinen. Kansantuotteen kasvaessa promilletkin kasvavat.Monenkeskiseen yhteistyöhön uppoaa tietysti erityisesti YK:n kautta rahaa, ja viime vuosina ­tehtyjä leikkauksia onkin aiheellista paikata – ei vähiten Suomen maineen takia. Rahoituksen kasvattaminen tarjoaa silti mahdollisuuden suunnata rahoitusta uudelleen.silloisen ulkomaankauppa- ja kehitysministerin Anne-Mari Virolaisen (kok) ja silloisen opetusministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok) asettama työryhmä esitti, että Suomen osaaminen opetuksessa pitää nostaa kehitysyhteistyön ja -politiikan painopisteeksi. Koulutustarpeet ovat valtavia. Alimman tulotason maissa jopa puolet koululaisista ei opi perus­taitoja, ­eivätkä kaikki edes pääse kouluun.Perusopetuksen vahvistaminen edellyttää opettajankoulutuksen vahvistamista. Se taas ei onnistu ilman korkeakoulutusta ja sen perustana olevaa tieteellistä tutkimusta.Suomen panostus korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyöhön kehitysmaiden kanssa on hämmästyttävän vaatimatonta. Korkeakoulujen yhteistyöhön saamat taloudelliset kannusteet ovat liki olemattomia, jos tilannetta verrataan kansalaisjärjestöjen ja yritysten toteuttamaan kehitys­yhteistyöhön tai muihin Pohjoismaihin, Britanniaan, Saksaan, Hollantiin ja Sveitsiin, joita pidetään Suomen verrokkimaina tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa.Edellisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto asetti tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen tavoitteeksi neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitetta ei voida saavuttaa ilman voimakasta ­kansainvälistymistä. Kehitysyhteistyö olisi tässä luonteva elementti.erityispiirteiden ymmärtämisestä on hyötyä, kun pyritään ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia tai kehittämään vastuullista yritystoimintaa.Esimerkiksi Afrikassa yliopistojen kautta voidaan luontevasti vahvistaa koulutusjärjestelmiä, kehittää yritystoimintaa, luoda työpaikkoja ja parantaa hallintoa. Ilman omissa korkeakouluissa harjoitettua vapaata tiedettä ja vuorovaikutusta kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa Afrikan maat ovat riippuvaisia muualla tuotetusta tiedosta. Sen soveltamisen ongelmista on käytännön kehitysyhteistyössä kokemusta.Vasta noin prosentti maailman tieteellisistä julkaisuista tuotetaan Afrikassa, mutta osuus kasvaa nopeammin kuin missään muualla. Pitkällä aikavälillä on vaikea kuvitella Suomelle tehokkaampaa tapaa vaikuttaa Afrikan ja Euroopan tulevaisuuteen kuin tässä kehityksessä mukana oleminen. Yhteistyö on myös paras tapa tukea hyviä tieteellisiä käytänteitä ja akateemista vapautta valtioissa, joissa nämä arvot voivat olla uhat­tuja.uuden hallituksen tulisikin rohkeasti suunnata kehitysrahoitusta suomalaisten ja kehitysmaiden yliopistojen yhteistyöhön. Vahvuus­alueillaan yliopistot voivat toteuttaa yhteisiä koulutusohjelmia, lisätä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä kehittää opetusinfra­struktuuria.Kehitysrahoitusta tarvitaan myös stipendeiksi lahjakkaille kehitysmaista Suomeen tuleville opiskelijoille. EU:n ja Eta-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille määrätyt lukukausimaksut vaikuttavat haitallisesti juuri tähän joukkoon. Samalla tulee joustavoittaa opiskelijoiden maahantulo- ja oleskelulupakäytänteitä myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.näkevät stipendeissä aivovuodon riskin. Korkeasti koulutetun väen liikkuvuutta ei kuitenkaan kannata pelätä, eikä liikkuvuuden pelossa kannata jättää kehitysmaiden nuoria kouluttamatta ja työllistämättä myös Suomessa.Afrikan väestönkasvun ennustetaan tasapainottuvan vasta 2050-luvulla. Ennen sitä maanosan taloudet eivät pysty kovasta kasvuvauhdista huolimatta työllistämään nuoria ikäluokkiaan kokonaan.Afrikan maiden korkeasti koulutetut muuttavat usein ulkomaille, mutta yhä useampi heistä palaa jossain vaiheessa takaisin kotimaa­hansa. Koulutuksen ja työkokemuksen kerääminen yli rajojen hyödyttää niin osaajia kuin heidän lähtö- ja vastaanottajamaitaankin.