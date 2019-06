Mielipide

Aikuisten perustaidoista täytyy huolehtia

Antti Rinteen

Kansainvälisen

Koulutuksen

Vapaan

Kokemuksemme

(sd) hallitusohjelmassa tuodaan vahvasti esiin osallisuuden tematiikka sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja jatkuva oppiminen. On yleisesti tiedossa, että aktiivinen osallisuus vaatii digitalisoituvassa ja informaatiotulvan kyllästämässä yhteiskunnassa väestöltä uudenlaista osaamista.PIAAC-tutkimuksen mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa aikuista, joilla on puutteelliset perustaidot. Perustaidoiksi luetaan luku-, numero- ja digitaidot. Aukot perustaidoissa haittaavat merkittävästi yksilön mahdollisuuksia toimia osana yhteiskuntaa ja työelämää. Aiheutuu monenlaisia käytännön ongelmia, kuten puutteita talousosaamisessa ja terveyslukutaidossa.Kenelle näiden 2010-luvun perustaitojen kouluttaminen sitten kuuluu ja mitä Suomessa jo tehdään niiden edistämiseksi? Kuten hallitusohjelmassakin todetaan, koulutuksella on tapana kasautua. Suurin osa aikuiskoulutukseen osallistuvista opiskelee työhön liittyvissä koulutuksissa, työnantajan kustantamana.voikin Suomessa todeta olevan vahvasti polarisoitunutta. Puutteellisten perustaitojen yhteys kouluttautumiseen ja työllistymiseen on selvä.Tarvitsemme mittavaa panostusta työelämän ulkopuolella tai työttömyysuhan alla olevien aikuisten koulutukseen. Myös esimerkiksi yksinyrittäjillä voi olla perustaidoissa oman liiketoiminnan kannalta merkittäviä puutteita.Oppiminen tapahtuu entistä useammin muodollisen koulutuksen ulkopuolella. Järjestöissä ja yhdistyksissä on työskennelty jo vuosien ajan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalujen kehittämiseksi, niin että niiden piirissä hankitut tiedot ja taidot tulevat dokumentoiduiksi ja tunnustetuiksi myös muodollisen koulutuksen piirissä.sivistystyön tarjoaman koulutuksen tunnettuutta ja oppilaitosyhteistyötä tulisi edistää edelleen, jotta osaamisesta saadaan näkyvää ja päällekkäistä koulutusta voidaan vähentää. Tämä on myös oppijan kannalta motivoivaa.Vapaa sivistystyö ja järjestöt tavoittavat toiminnallaan vuosittain noin miljoona suomalaista, ja niissä on vahvaa koulutusosaamista.Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran koordinoimana kehitetään parhaillaan oppijalähtöistä Kaikkien-mallia aikuisten perustaito-opetukseen oppilaitosten ja vapaan sivistystyön toimijoiden käyttöön. Malli pohjautuu tutkimustietoon aikuisten oppimisesta ja motivaatiosta sekä vahvaan ymmärrykseen elinikäisen oppimisen roolista tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämisessä.mukaan aikuisten perustaitojen kehittäminen luo pohjan ja innostuksen jatkuvaan oppimiseen. Aikuisten perustaidot on siten otettava osaksi hallitusohjelman jatkuvan oppimisen toimeenpanoa. Olemme valmiit vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa ottamaan haasteen vastaan.