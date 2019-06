Mielipide

Mihin digiaika vapauttaa meidät?

tietoverkko on hyvä apu, kun etsitään tai jaetaan tietoa. Tiedon tallennus ja nopea siirto mahdollistavat hyödyllistä toimintaa. Mutta väite, että palvelujen siirtyminen verkkoon vapauttaisi aikaamme johonkin muuhun, on suuresti liioiteltu.Onko jokin taho mitannut ­kokonaisajan, jonka käytämme digitaalisten välineiden hankintaan, käytön opetteluun, uuden sanaston opetteluun, huoltopalveluiden etsintään, laitteiden korjauttamiseen, salasanojen ylläpitoon, tietoturvasta huolehtimiseen, palveluntarjoajien sopimusten seurantaan ja reitittimien, latureiden, johtojen, akkujen, ohjelmien tai sovellutusten päivittämiseen?Digivalmiuksien ylläpito vaatii meiltä paljon aikaa ja vaivaa, ja kokonaiskulut ovat suuret.Vaikka huolehtisinkin kohtuullisesti kaikesta tästä, törmään kuitenkin johonkin esteeseen joka päivä: itsepalvelukassalla ei voikaan maksaa alennustuotteita, kännykkäni ohjelma ei enää tue tiettyä palvelua, palvelimella on kahden tunnin huoltokatko, päivitys maalämpöpumpun etäohjelmaan saadaan muutaman kuukauden kuluttua ja niin edelleen.Entä tavarakaupan nettiarki? Netistä ostamani vaate ei olekaan sellainen kuin oletin, tai työkalusarjan metalli osoittautui lähinnä uuden vuoden tinaa vastaavaksi. Tee palautus, toimita se palautuspisteeseen, laadi ehkä valitus taholle, jota et löydä mistään, koska kukaan ei ota todellista vastuuta prosessista. Pakkaa, postita ja odota rahojen palautusta – tee paljon turhaa työtä.Digitaalisuus olisi viisaasti käytettynä hyödyllinen keksintö, mutta nykyisellään se vie aivan liikaa aikaamme, vieraannuttaa meidät aidosta vuorovaikutuksesta ja saa meidän riippuvaisiksi tahoista, joiden perimmäisiä tavoitteita emme tunne. Osa ihmisistä ei yksinkertaisesti selviydy digitaalisten palvelujen käytöstä.Päättäjänä panisin jäitä hattuun ja etenisin harkitummin huolimatta siitä, että kaikkialla vannotaan tämän mantran nimiin.