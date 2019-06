Mielipide

Säätytalon näytös todisti, että jääkausi on ohi – kolmikanta on jälleen hallituksen ystävä ja kumppani

Työmarkkinajärjestöjen

olennaista on, miltä asiat näyttävät, ei se, mitä ne todellisuu­dessa ehkä ovat.Ei ole sattumaa, että Antti Rinteen (sd) hallituksen ensimmäinen tiedotustilaisuus oli keskusta­kirjasto Oodissa, jonne mentiin kansan parissa ratikalla. Eikä ollut sattumaa, että hallitus­puolueiden ryhmäytymis­paikka oli takavuosien konsensus­keskus, kokoushotelli Korpilampi.Samanlaista näytösluonteisuutta oli viimeviikkoisessa ”Kasvun ja luottamuksen seminaarissa”, jonka Antti Rinteen (sd) hallitus järjesti työmarkkinajärjestöille.Tilaisuudessa alleviivattiin kaikin tavoin, että nyt on uuden alun aika. Jos se on jäänyt vielä epäselväksi.viime viikolla Säätytalon portaita nousi paljon miehiä harmaissa puvuissaan ja jokunen nainenkin sesongin Marimekossa. Tunnelma oli vähän kuin kurssitapaamisessa – poskisuudelmia, kevyttä leikinlaskua, ilta täynnä odotusta. Keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen edustajia oli kutsuttu Säätytalon iso salillinen täyteen, sillä Rinteen hallituksella on heille varattuna tehtävä.Seminaari oli pohjustus sille, että Rinne odottaa järjestöiltä keinoja nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Hallitusohjelmassa on pitkä kappale, jossa kuvaillaan, mihin kaikkeen hallitus tarvitsee kolmikantaa eli hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä.Edellistä, Juha Sipilän (kesk) hallitusta ei seminaarissa enää mainittu kuin ohimennen.”Tämä seminaari on hyvä esimerkki siitä, että jos haetaan yhdessä ratkaisuja, niiden yleinen hyväksyttävyys on suurempi kuin jos se tehdään yksipuolisesti. Menemättä nyt sen pidemmälle edelliseen neljään vuoteen”, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi.Aallolla olisi varmaankin ollut hampaankolossa yhtä sun toista. Hän jätti kohteliaasti menemättä pidemmälle, sillä eturivissä istui yksi edellisen hallituksen jäsen, keskustalainen Mika Lintilä, joka on puolueensa hämmästyttävän kuperkeikan jälkeen jälleen ministeri.Lintilä on tämän hallituksen bad cop, paha poliisi. Hänen tehtävänään oli muistuttaa, että talouden ennustettu kasvu ei mitenkään riitä saavuttamaan 75 prosentin työlli­syysastetta, vaan hallituksen pitää tehdä lisätoimia, jotka kuitenkaan eivät saa lisätä menoja.Työministeri Timo Harakka (sd) on hyvä poliisi, joka kehui työmarkkinajärjestöjen taitoja. Harakan mukaan ne saivat takavuosina ­aikaan eläkeratkaisunkin, jossa sadattuhannet suomalaiset tinkivät eduistaan, mutta ”kukaan ei lähtenyt mielenosoitukseen”.Harakan mukaan tämän hallituksen aikana ei rajoiteta, pakoteta eikä heikennetä työmarkkinajärjestöjä. Nykyaikainen kolmikanta on tuloksentekijä ja hallituksen ”hyvä ystävä ja kumppani”.ystävät ja kumppanit sitten seminaarissa esittivät? Muun muassa lisää palkkatukea, lisää investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, lisärahaa osaamiseen, yksilöllisiä kohtaamisia ja valmennusta työttömille sekä työmatkakulujen verovähennyksen kasvattamista.Kaikki nämä ovat toimia, jotka lisäävät julkisia menoja ja jotka hallitus ehkä olisi itsekin keksinyt. Toki puhuttiin myös siitä, miten yritysten pitäisi tehdä enemmän osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työelämän rasististen piirteiden tunnistamiseksi.Paikalla oli myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, joka yritti niin sanotusti myydä jäätä eskimoille. Tähän yleisöön eivät uponneet Pentikäisen vetoomukset työnantajaliittoihin järjestäytymättömän yrityskentän puolesta. Tai puheet siitä, että paikallista sopimista pitäisi edistää lakimuutoksin eikä vain työehtosopimuksissa.Tästä toiveiden, odotusten ja todellisuuden sekamelskasta on tarkoitus syntyä keinoja jo tämän vuoden elokuun budjettiriiheen.edustajatkin olivat seminaarin jälkeen hieman hämmentyneitä – hallituksen kehut kolmikannalle ovat imartelevia, mutta nyt odotetaan selkeitä ohjeita, miten seuraavaksi edetään.Kannattaa tietysti muistaa, että ammattiliittojen ja työmarkkinajärjestöjen perimmäinen tehtävä on neuvotella jäsentensä palkoista ja työehdoista. Seuraava palkkakierros alkaa jo muutaman kuukauden päästä, ja sen lopputulos voi olla hallituksen työllisyystavoitteelle paljon ratkaisevampi kuin ne ideat, joita Sääty­talolla kuultiin.