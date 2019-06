Mielipide

Sisältövaroitus: Kun varomme kohtaamasta yllättäviä tunteita, opimme pelkäämään ja inhoamaan entistä enemmän

Alku­kesästä Alku­kesästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tullut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

töölöläinen rouva antoi haastattelun iltapäivä­lehdelle. Tuohtuneena hän kertoi että edes poliisi ei voi puuttua asiaan, kun lähipuistossa on ihminen ulkoiluttamassa lemmikki­käärmettä.Rouvaa pelotti ja inhotti iso matelija. Minua inhotti ajatus, että käärme puistossa pitäisi kieltää.Siinä oli jotain samaa kuin tapahtumaketjussa pari vuotta sitten, kun Linnanmäki keskeytti kauhutapahtumansa mainonnan. Huvipuistoon oli alkanut tulvia palautetta siitä, että lapsia pelottaa. Mainoskuvassa oli piirretty zombi.Sosiaalisesta mediasta tuttuja toimintamalleja hiipii arkeemme kuin varkain. Tähän kehityskulkuun liittyvät termit SV (sisältövaroitus), CW (content warning, sama englanniksi) ja TW (trigger warning eli varoitus hermostuttavasta tai ahdistavasta sisällöstä).sisällöistä tulee ajoittain esiin myös median saamassa palautteessa, varsinkin jos aihe on arka. Rikokset, väkivalta ja seksuaalisuus saavat joskus osakseen kummastelua siitä, miksei yleisöä ole varoitettu etukäteen.Olen nähnyt läheltä, kun viranomaiset siivoavat julkisella paikalla väkivaltaisen kuoleman jälkiä. Kerran olin työn puolesta juttukeikalla pelastuslaitoksen matkassa, toisella kerralla satuin pikajunan kyytiin.Turmien jäljet ovat piirtyneet muistiin yksityiskohtaisesti. Lyhyesti sanottuna: se on järkyttävää.Nuo yllättäen eteen tulleet tilanteet ovat kuitenkin olleet opettavaisia. Tiedän nyt ainakin, miten moiseen reagoin.mieleen kysyä, pitäisikö VR:n varoittaa matkustajiaan siitä, että raiteilla saattaa tapahtua inhimillisiä tragedioita, kuten itsemurhia. En ole myöskään lopettanut junilla matkustamista.Auttaisiko käärmettä inhoavaa ihmistä jos puiston portilla olisi kyltti?SV, sisältövaroitus: puistossa on käärme. TW, hermostumisvaroitus: käärme on iso.Todellisuudesta varoittaminen tuntuu naurettavalta. Mitä vähemmän me näemme ja koemme, sitä vähemmän tiedämme. Mitä vähemmän tiedämme, sitä helpompaa uutta, vierasta ja yllättävää on inhota ja pelätä.Välillä paras lääke pelkoihin voi olla pelkojen kohtaaminen. Se ei ehkä ole helppoa.Lentopelkooni laskuvarjohyppy on silti varmasti parempi lääke kuin se, että vaatisin kieltämään lentämisen tai varoittamaan minua omista tunteistani.