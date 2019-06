Mielipide

Kariesrokote helpottaisi miljoonien elämää, mutta sen matka tavallisten ihmisten käyttöön on mutkikas

hammas­lääkärin tuolissa ja tunnen kuuluvani onnekkaaseen vähem­mistöön.Ensinnäkin asun maassa, jossa toimii julkinen hammashuolto – ja silloin kun ei toimi, meitä asiakkaita ohjataan palvelu­setelin kautta yksityisille palvelun­tarjoajille. Toiseksi reikiä ei löydy, vaikka tarkastusväli on venähtänyt vähän liiankin pitkäksi.Valtaosa maailman asukkaista on eri asemassa. On arvioitu, että karies vaikuttaa maapallon ihmisistä neljän viidesosan elämään. Karies on todennäköisesti maailman yleisin sairaus.ensimmäisestä kuukävelystä tulee näinä viikkoina kuluneeksi 50 vuotta. Marsia tutkitaan kiivaasti. On tavallaan ihme, että valtavasti kipua ja kärsimystä aiheuttavaa arkipäivän suuvaivaa vastaan ei ole kehitetty tehokasta teknologista innovaatiota.Kariesrokotteesta on kyllä puhuttu jo vuosikymmeniä. Edistysaskelistakin on viime vuosina raportoitu. Tällä hetkellä aktiivisimpia näyttävät olevan kiinalais­tutkijat. Heidän kehittämänsä rokote perustuu proteiineihin, jotka tuottavat immuunivasteen kariesbakteereille.Hiiri- ja rottakokeista on saatu lupaavia tuloksia. Ihmisten kariesrokotteen tuloa joudutaan silti odottamaan vielä vuosia.Koko aihe jakaa lääkärikuntaa: onko oikein käyttää rokotetta sellaiseen sairauteen, joka ei ole samalla tavalla henkeä uhkaava kuin vaikka jäykkäkouristus? Rokotteisiin liittyy aina myös riskejä. Jos viranomaiset ja lääkeyhtiöt eivät innostu, kariesrokotteen matka tavallisten ihmisten käyttöön voi olla jatkossakin hidas.ihmisiä ei kannata rokottaa, vaikka rokote kliiniset kokeet läpäisisikin. Järkevämpää olisi keskittyä niihin, joiden hampaat reikiintyvät muita alttiimmin. Kaksostutkimusten perusteella on arvioitu, että reikiintymisalttius voi selittyä jopa 40–60-prosenttisesti geeneillä.Kun geeniperimän selvittäminen arkipäiväistyy, tulevaisuudessa häämöttää mahdollisuus, jossa meille räätälöidään yksilöity rokoteohjelma. Osalle siihen voisi kuulua kariesrokote.Toistaiseksi tämä on utopiaa, mutta Turun yliopiston hammaslääketieteen professori Eija Könönen uskoo, että joskus se voi olla mahdollista. Personoitu lääketiede on jo nyt vahva trendi.Silti edes hitech ei säästä meitä tutuilta rutiineilta, Könönen muistuttaa. Tehokkainta tekniikkaa on hammaspesu kahdesti päivässä, fluorin ja ksylitolin käyttö sekä sokerin ja napostelun välttely.