Erot oppimistuloksissa vaikuttavat syntyvyyteenkin

Suomessa on kiinnitetty huomiota syntyvyyden nopeaan laskuun. Syntyneiden määrä on laskenut neljänneksellä 1990-luvun puolivälistä.Aihe on tärkeä, koska se vaikuttaa pidemmällä aikavälillä muun muassa työmarkkinoihin, eläkejärjestelmän kestävyyteen sekä julkisen talouden tasapainoon.yllättävälle laskulle on tarjottu useita syitä. Niitä ovat esimerkiksi ilmastotietoisuuden kasvu, vapaaehtoisen lapsettomuuden yleistyminen ja työelämän epävarmuus. Syitä on varmasti useita, mutta yksi keskeinen syy on jäänyt julkisessa keskustelussa vähäiselle huomiolle. Nuoret miehet ja nuoret naiset – 20–29-vuo­tiaat – asuvat nimittäin nykyään aivan eri paikkakunnilla.Aluetutkija Timo Aron MDI-toimiston tuottamassa mate­riaalissa havaitaan, että esimerkiksi Helsingissä asuu 115 nuorta naista sataa nuorta miestä kohden. Samankaltainen tilanne havaitaan monessa muussakin yliopistokaupungissa.Monella muuttotappioalueella ja teollisuuspaikkakunnilla tilanne on päinvastainen. Sataa nuorta miestä kohden on useissa kunnissa jopa alle 50 nuorta naista.Toisin sanoen nuoret miehet ja nuoret naiset asuvat eri ­alueilla eivätkä siten tapaa toi­siaan. Tämä johtaa syntyvyyden heikkenemiseen.alueellinen ero johtuu? Taustalla oleva keskeinen syy on ilmeisesti koulutustason ­sukupuolittuminen. Ero tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa on 2000-luvun aikana kasvanut tyttöjen hyväksi. Vuonna 2012 tytöt ohittivat ensimmäistä kertaa pojat myös matematiikan Pisa-tuloksissa.Siten nuorista naisista merkittävä osa muuttaa myöhemmin korkeakoulupaikkakunnille jatkamaan opintietään. Nuorista miehistä suurempi osa jää synnyinseuduilleen tai muuttaa teollisuuspaikkakunnille. Ja kun nuoret miehet ja nuoret naiset asuvat eri puolilla Suomea, syntyvyys on heikkoa.kysymys onkin, miksi tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa on niin suuri ero, vaikka tyttöjen ja poikien älykkyysosamäärä on keskimäärin sama. Entisen lapsiasiainvaltuutetun Tuomas Kurttilan arvion mukaan joka kahdeksas poika ei opi peruskoulussa lukemaan riittävän hyvin, jotta jatko-opiskelu olisi käytännössä edes mahdollista.En missään nimessä syytä suomalaista peruskoulua, mutta olisi aihetta selvittää, mistä poikien jatkuva alisuoriutuminen johtuu. Sen seuraukset kun ovat paljastuneet luultua kauaskantoisemmiksi.