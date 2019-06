Mielipide

Transtutkimuksen prosessi on nuorelle kafkamainen ja ahdistava

äitinä olen järkyttynyt transnuorten hormonihoitojen vastustamisesta.Oman lapseni kriisi puhkesi 15-vuotiaana, ja vaikeudet alkoivat kasaantua nopeasti. Kouluun hän ei pystynyt menemään, koska siellä häntä kohdeltiin tyttönä. Saunassa käytiin kynttilän valossa, koska oman ruumiin näkeminen oli tuskallista.Lapseni käytti tiukkoja muovisia siteitä peittääkseen rintansa (myös öisin). Hän sai diagnoosin keskivaikeasta masennuksesta.Nuori ei käynyt ulkona tai harrastuksissa yli kolmeen vuoteen vaan eli huoneessa lähes kaiken vapaa-aikansa. Olimme koko perhe musertavan paineen alla.Transtutkimusten prosessi on kafkamainen ja ahdistava. Potilas joutuu todistamaan eri tutkijoille sukupuoliristiriitansa aina uudestaan, kuin oikeudenkäynnissä. Mitään tietoja tulevasta ei koko aikana anneta.Emme voi hyväksyä tällaista menettelyä, koska se johtaa masennukseen ja toivottomuuteen, kun on juuri päässyt odottamiinsa tutkimuksiin. Vaikka tätä perustellaan väärien diagnoosien eliminoimisella, tällaiseen täytyy löytyä inhimillisempi tapa toimia yhteistyössä potilaan kanssa.Nuori näkee, kuinka muut jatkavat elämäänsä, mutta hän on vangittuna välitilaan epämääräisen vuosimäärän, kunnes järjestelmä ehkä mahdollistaa hormonihoitoihin pääsyn. Tämän ikäisen ihmisen elämässä 3–5 vuotta on kuin koko elämä.Lapsemme masennus katosi, kun lopulta saatiin oikea ­diagnoosi. Hoidot alkoivat ja henkilötunnus vaihtui. Elämä alkoi uudelleen ja opinnot sujuivat taas erinomaisesti. Valmistuminen korkeakoulusta on pian edessä. Hukatut kolme vuotta painavat silti toisinaan mieltä.Ovatko transnuorten hormonihoitojen vastustajat valmiit ottamaan vastuun niistä, joiden itsetuhoinen käytös voi johtaa katastrofiin? Entä jos näiden vastustajien oma vakavasti itsetuhoinen lapsensa suljettaisiin kotiin kolmeksi vuodeksi ilman varmuutta siitä, annetaanko lääketieteen koskaan auttaa heitä?Suomen tulisi nousta länsinaapureidensa sivistystasolle ja vapauttaa nuoret päättämään itse elämästään. Uuden hallituksen on otettava tiukempi ote translain uudistukseen, koska pelkkä sterilisaatiovaatimuksen poisto ei riitä. Tämänhetkinen tilanne on ihmisoikeuksien vastainen.