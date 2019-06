Mielipide

Arvonlisäveron poisto aurinkopaneeleilta olisi ilmastoteko

Antti Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

(sd) hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo parantaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja edistää vähähiilisyyttä. Verotusjärjestelmää aiotaan muuttaa siten, että se edistää asunto-osakeyhtiöiden varautumista välttämättömiin ja erityisesti vähäpäästöisyyttä tukeviin korjauksiin.Suomalaiset ovat ympäristöjärjestön WWF:n mukaan yksi maailman eniten ilmastoa kuormittavista kansoista suhteessa asukaslukuun. Asumisesta, syömisestä ja liikkumisesta syntyvät yksittäisen ihmisen suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Sähköauton hankinta, kasvisluomuruoka sekä asuntojen uudistaminen energiatehokkaiksi ovat siis merkittäviä ­ilmastotekoja, joita yksittäiset ihmiset voivat toteuttaa.Etelä-Suomessa auringon vuotuisen kokonaissäteilyn määrä on Motivan mukaan lähes samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa, joten aurinkoenergian käytön lisääminen asumisen ja autoilun energiana on järkevää: puhdasta energiaa tulee taivaan täydeltä.Ehdotan hallitukselle, että Suomi päättää edistää yksittäisten kotitalouksien energiauudistusta poistamalla aurinkopaneelihankinnalta arvonlisäveron, joka on 24 prosenttia eli neljännes hankinnan hinnasta. Esimerkiksi sadan neliön rivitalohuoneiston aurinkopaneeli­hankinta maksaa veroineen 7 000–10 000 euroa. Oma sähköautopistoke sen kylkeen maksaa noin tuhat euroa.Ilmastohyödyn ohella veron poisto olisi yksittäiselle koti­taloudelle hyvä kädenojennus asumisen kallistuessa asunto­lainojen korkovähennyksen poistuessa ja kotitalousvähennyksen pienentyessä.Maailmalla Suomen uusi hallitus saisi hyvää imagoa moder­nina ja konkreettisena toimijana, joka innostaa kansalaiset mukaan merkittäviin ilmastonsuojelutoimiin.