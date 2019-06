Mielipide

Risusavotoilla metsät saataisiin hyvään kuntoon

Antti Rinteen

(sd) hallitusohjelman 75 prosentin työllisyysasteeseen ja ilmastotavoitteisiin on suhtauduttu epäillen, kun konkreettiset toimenpiteet puuttuvat. Tavoitteiden sovittaminen yhteen on jo jakanut myös hallitusta, mikä kulminoituu siihen, voidaanko metsistä hakata kestävästi puuta suunniteltujen tehtaiden tarpeisiin.Suuri osa Suomen metsistä on tureikkoja, kun taimistojen hoitotyöt ja ennakkoraivaus ovat jääneet tekemättä.Tämä on ymmärrettävää, sillä metsien omistus on pirstoutunut jo yli 600 000 suomalaiselle, joiden keski-ikä on yli 60 vuotta.Tiheäkasvuiset metsät eivät tuota kelvollista raaka-ainetta tehtaille, eikä huonosti kasvava metsä ole edes tehokas hiili­nielu.Nyt tarvitaan vuoden 1942 ”mottitalkoiden” tapainen kansanliike, kutsuttakoon sitä vaikkapa risusavotaksi. Tehdään ­kokonaisvaltainen ohjelma, jolla metsät pannaan hyvään kasvukuntoon.Metsien parempi hoito tar­joaa tuhansia pysyviä työpaikkoja. Raivaussahan käytön ­oppii helposti. Kun metsien kasvu lähtee loikalla eteenpäin, puuta riittää metsäteollisuuden laajennuksiin ja bioenergiaksi. Ilmasto kiittää.Metsien hoitotyö ei ole ”paskaduunia”. Monet herratkin kehuvat viihtyvänsä metsänraivaushommissa niin vapaa-ajalla kuin eläkkeelläkin.