Mielipide

Kuuntele minua

Arvon Arvon

Kyseessä

Äänikirjojen

Äänikirjojen lukija, toivon että kuuntelet minua hetken aikaa.Se on helppoa.Avaa äly­puhelimellasi sovelluskauppa, App Store iPhonella tai Google Play Androidilla. Lataa HS:n ilmainen sovellus ja etsi sieltä tämä artikkeli.Oikeassa yläkulmassa näet kuulokkeet. Klikkaa niitä. Puhuja en ole minä vaan hieman yksi­totiselta kuulostava nainen. Se on robotti, tietokoneohjelma, joka lukee ääneen kaikki Hesarin jutut.Kyseessä on HS:n sovelluksista löytyvä uusi ominaisuus.Julkaisimme mahdollisuuden kuunnella Hesarin juttuja nyt alkuviikosta juhannuksen jälkeen. Se on suunniteltu työmatkalaisille, lenkkeilijöille, lastenrattaiden työntäjille ja muille, jotka tarvitsevat käsiään ja silmiään johonkin muuhun.Aiemmin saattoi kuunnella vain yhden jutun kerrallaan, nyt vaikka koko lehden.Toivomme, että kesän mökkireissu autossa menee mukavammin, kun perjantain aamukiireessä lukematta jääneen lehden voi plärätä autossa läpi. Useiden modernien autojen ratissa on myös eteenpäin-nappi, jolla voi hypätä vähemmän itseä kiinnostavien juttujen ohi.Äänikirjojen ja podcastien suosio on kovassa kasvussa. Äänikirjojen tilauspalvelut mainostavat itseään kiivaasti ja kasvavat.Google arvioi, että pian neljännes hauista tehdään äänikomennoilla. Älykaiuttimet yleistyvät, ja autoissa on yhä useammin samanlaisia ääniohjattavia ohjelmia kuin kännyköissä.Itsekin soitan puhelimella joskus niin, että sanon puhelimelle "soita se ja se". Melko usein se myös toimii. Joskin aina välillä tulee uuden ajan taskupuheluita, kun Hannalle tarkoitettu puhelu meneekin Hannulle.Ei Hesarin kuunteluun tarkoitettu sovelluskaan ole heti valmis.Tiedämme, että ainakin seuraavat asiat kuulostavat hassuilta (nyt kannattaisi jo kuunnella, nämä tuntuvat oudoilta vain robotin lukemana): HS:n, kirja-arviossa 300 s., Antti Rinne (sd.). Etenkin lyhenteet ovat vaikeita.Parannamme sovellusta koko ajan. Olemme kiitollisia palautteesta: jos huomaat jotain outoa, lähetä sähköpostia osoitteeseen dev miukumauku hs.fi.