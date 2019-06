Mielipide

Puheenjohtajuuskierrosta voitaisiin luopua EU:ssa

EU:n neuvoston

EU:n

Lainsäädäntötyön

Poliittisen

kiertävä puheenjohtajuus luotiin unionin johtamisvälineeksi integraation ensi vuosikymmenillä. Silloin jäsenmaiden edustajista koostuva neuvosto oli unionin johtava päätöksentekoelin.Kun jäsenmaita oli vain neljäsosa nykyisestä määrästä, kiertävän puheenjohtajuuden katsottiin mahdollistavan kansallisten painopisteiden esilletuomisen ja vahvistavan EU:n legitimiteettiä jäsenmaissa. Kiertoa pidettiin tärkeänä myös jäsenmaiden tasavertaisuuden kannalta.poliittisessa järjestelmässä tapahtuneet muutokset ovat tällä vuosituhannella heikentäneet kiertävän puheenjohtajuuden poliittista merkitystä. Unionijärjestelmä kulkee normaalin parlamentaarisen järjestelmän suuntaan: EU-parlamentin ja unionitason puolueiden rooli korostuu hallitustenvälisten päätöksentekoelinten kustannuksella. Parlamentin tärkeimmät tehtävät jaetaan parlamentin poliittisten ryhmien kesken, ja eurooppalaisten puolueiden kannat heijastuvat usein jäsenmaiden hallitusten politiikkaan hallitusten päämiehistä koostuvassa Eurooppa-neuvostossa sekä EU:n neuvostossa, jossa jäsenmaiden saman alan ministerit kokoontuvat.Toisaalta Eurooppa-neuvoston aseman korostuminen sekä pysyviin puheenjohtajuuksiin siirtyminen on tarjonnut tilaa jäsenmaiden välisten muodostamien ryhmien – kuten Ranskan ja Saksan koalition – vaikutusvallalle.Eurooppa-neuvostoon perustettu pysyvä puheenjohtajuus rajasi kiertävän puheenjohtajuuden mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n strategisiin linjauksiin ja politiikan kehityssuuntiin. EU:n neuvosto lähinnä toteuttaa tehtyjä linjauksia.Myös kahdella EU:n neuvoston työn perinteisellä vahvuusalueella – ulkosuhteita johtavassa ulkoasiainneuvostossa ja keskeiseksi talouspolitiikan foorumiksi muodostuneessa euroryhmässä – siirryttiin pysyviin puheenjohtajuuksiin. Muutosten jälkeen näihin asioihin liittyvä päätösvalmistelu on kiertävän puheenjohtajamaan ulottumattomissa.dynamiikka EU:ssa on muuttunut Euroopan parlamentin roolin vahvistuttua. EU-parlamentti on EU:n neuvoston kanssa tasavertainen toimija useimmilla lainsäädännöllisillä alueilla, unionin talousarvio mukaan lukien.Unionin lainsäädäntötyön painopiste on siirtynyt komission, EU:n neuvoston ja EU-parlamentin kantojen yhteensovitteluun. EU:n neuvostoa näissä neuvotteluissa edustavan kiertävän puheenjohtajan poliittinen liikkumavara on tässä asetelmassa aiempaa rajallisempi. Kun komissio vastaa aiempaan tapaan lakialoitteiden tekemisestä, myös tämä vaikuttamisväylä on kiertävältä puheenjohtajalta suljettu.järjestelmän demo­kraattisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta EU:n neuvoston kiertävä puheenjohtajuus on alkanut vaikuttaa laajentuneessa EU:ssa turhalta jäänteeltä.Kiertävä puheenjohtajuus ei riisutussa muodossaan vastaa alkuperäisiin tavoitteisiinsa, kuten jäsenmaiden kansallisten erityispiirteiden esilletuomiseen tai unionin legitimiteetin tukemiseen jäsenmaissa.Kiertävään puheenjohtajuuteen sisältyvän epäjatkuvuuden vähentämiseksi puolivuotiset puheenjohtajuudet on nykyään niputettu kolmen puheenjohtajuuden trio-puheenjohtajuuksiksi, joita yhdistää yhteinen ohjelma. Puheenjohtajuuteen liittyviä kokouksia on jo kauan sitten ryhdytty keskittämään EU:n neuvoston sihteeristön sijaintipaikalle Brysseliin. Puheenjohtajuuden näkyvyys jäsenmaissa jää näin väistämättä rajalliseksi.EU-järjestelmän todellinen johtajuus on liukunut kiertävän puheenjohtajuuden ulottumattomiin, ja puheenjohtajuuden lisäarvoa on siksi syytä arvioida kriittisesti. Onko kiertävän puheenjohtajuuden edellyttämä hallinnollinen panostus yhä perusteltu, kun puheenjohtajuus alkaa olla puhtaasti tekninen? Teknistä puheenjohtajuustehtävää varten olisi paljon parempiakin menettelytapoja, joilla jäsenvaltiot voisivat paremmin keskittyä kantojensa pitkäjänteiseen yhteensovittamiseen EU:n yhteisen edun nimissä.Pysyvämpiin puheenjohtajuuksiin siirtyminen olisi johdonmukainen ratkaisu. Se edellyttäisi kuitenkin EU:n neuvoston eri kokoonpanojen välisen koordinaation vahvistamista ja todennäköisesti myös kokoonpanojen – niitä on nyt kymmenen – lukumäärän vähentämistä.