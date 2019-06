Mielipide

Onnistumisesta kannattaa iloita

Onnea

Hyväksytyksi

Pääsin

opiskelu­paikasta, sinä nuori ihminen, joka näit nimesi valittujen joukossa jatkokoulutukseen viime päivien ja viikkojen aikana!Some on täyttynyt viime päivinä niin nuorten kuin heidän vanhempiensa jippii-huudoista. Kova työ ja keskittyminen on palkittu ja suunta elämälle on selkiytynyt. Sitä on syytä juhlia ja siitä on syytä olla ylpeä.tuleminen haluttuun opiskelupaikkaan voi olla monelle se ensimmäinen todella isolta tuntuva henkilökohtainen onnistuminen. Koulu ja harrastukset sisältävät nekin paljon etappeja ponnistuksineen ja testeineen, mutta opiskelupaikassa on toden teolla kyse omasta tulevaisuudesta aikuisena.Siksi voi tuntua hyvinkin ahdistavalta jäädä ilman opiskelupaikkaa kovan pääsykoeponnistuksen jälkeen. Aikuisten maailmaan astuminen on muutenkin uutta ja vaativaa.itse aikoinaan varasijalta yliopistoon. Pidin ennen opintojen aloittamista välivuoden pidettyäni yhden välivuoden ulkomailla myös lukiosta. Kun olin opiskelemassa, julkinen keskustelu oli jo silloin täynnä puhetta tuottavuusvajeesta ja siitä, miten opiskelijat ”lojuvat” liian kauan opinnoissaan.Valmistuin maisteriksi viidessä vuodessa, mutta laitoksella vitsailimme opiskelukavereiden kanssa siitä, että mikä kiire meillä humanisteilla on valmistua kortistoon. Epävarmuus tuntui välillä lannistavalta. Yliopistolla yleinen ilmapiiri oli, että vakituisia työpaikkoja ei ole olemassakaan.Tämä todellisuus ei ole välttämättä akateemisesta maailmasta kadonnut.Mutta me mustaa huumoria viljelleet humanistit saimme huomata, että elämä kantaa. Olemme pärjänneet enimmäkseen varsin hyvin, monin eri tavoin. Jotkut vaihtoivat pääainetta. Jotkut valmistuivat ja pääsivät töihin, mutta vaihtoivat alaa myöhemmin. Moni pääsi omankin alan töihin.Työttömyyskään ei tarkoita epäonnistumista elämässä.Opiskeluaikaa seuranneet vuodet näyttivät, että epävarmuus ei poistu elämästä, mutta uusia mahdollisuuksia tulee aina.Uusia ovia avautuu, ja elämä yllättää joskus niin hienosti, ettei sitä olisi parikymppisenä edes uskonut.Vastoinkäymiset ihan oikeasti voivat vahvistaa. Ja silloin kun todella onnistuu jossain, siitä tunteesta kannattaa vilpittömästi nauttia.