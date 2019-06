Mielipide

Suomen tulee pitää arktisen alueen asioita esillä EU:ssa

alueen tulevaisuus on ilmastonmuutoksen torjunnan polttopisteessä. Alueen luonnon­varat ja meriliikennemahdollisuudet ovat suuria ja sen luonto ja kulttuurit äärimmäisen herkkiä. Hiljattain Suomen puheenjohtajuudet Arktisessa neuvostossa ja Arktisessa talousneuvostossa päättyivät. Edistystä syntyi kansainvälisillä asiantuntijatasoilla monissa kysymyksissä – tosin yhteisen julkilausuman puuttuminen Rovaniemen ministerikokouksen tuloksista korosti kuvaa ristiriidoista kansainvälisessä politiikassa ja suurvaltasuhteissa.hyvällä matkalla, emme saa lannistua – päinvastoin: Suomea tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja meille tarjotaan uusi tilaisuus EU-puheenjohtajakautemme myötä. Kysymys on paitsi omasta lähi­alueestamme ja tulevaisuudestamme myös koko Euroopan­ ­taloutta, kulttuuria ja ympäristöä koskettavasta haasteesta.Arktiselta alueelta löytyvät maailman suurimmat hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarat, merkittäviä mineraaliesiintymiä sekä loputtomasti muita valtamerten aarteita, muun muassa kaksi maailman suurinta kalastusaluetta. Vetäytyvä jääpeite avaa uusia laivareittejä, jotka kestävästi toteutettuina vähentävät päästöjä, lisäävät energiatehokkuutta ja avaavat mittavia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.Kaiken kaikkiaan arktisella alueella arvioidaan olevan 1 000 miljardin euron edestä taloudellisia mahdollisuuksia, jotka on osattava hyödyntää kestävästi.Samaan aikaan alue on monella tapaa puolustuskyvytön. Sen paikallisväestön oikeudet herättävät keskustelua, tekninen infrastruktuuri on kehittymätöntä, alueen luonto on ­äärimmäisen haavoittuvaa ja hallinto haurasta.Suomi on kokoaan suurempi arktisen teknologian ja diplomatian taitaja. Molempia on ­koeteltu ja rakennettu äärimmäisissä olosuhteissa, Suomi on ansainnut niissä maailman luottamuksen. Suomalainen liike-elämä on aktiivinen arktisen osaamisen kehittäjä ja haluttu kumppani.aikana meillä on mahdollisuus ja velvollisuus hyödyntää näitä rooleja pitääksemme yllä pohjoista dialogia, ei vain Venäjän vaan myös Yhdysvaltojen, Kanadan, Norjan, Kiinan ja muiden intressivaltioiden kanssa. Pelissä ovat arktinen oikeudenmukaisuus ja turvallisuus, ilmastonmuutoksen hurjimmat seuraukset, geopolitiikka ja mittaamattomat liiketoimintamahdollisuudet.EU-puheenjohtajakautemme yhtenä tavoitteena tulee olla, että arktinen teema nousee EU:ssa korkealle tasolle ja Suomi sen teeman ykkösmaaksi. Tavoitetta edistämään tarvitsemme pysyvän kansainvälisen toimijan Arctic Officen, joka keskittyy pitkäjänteisesti arktisen alueen kestävään taloudelliseen kehitykseen ja toimii kaikkien toimijoiden tukena. Olemme itse pohjoinen ulottuvuus, ja se on Suomen mahdollisuus ja velvollisuus.pohjoisimpana jäsenenä voimme vaikuttaa siihen, että pohjoinen ulottuvuus ja arktisen alueen akuutti tilanne nousevat tärkeiksi Euroopassa ja maailmalla. Arktisuuden arvon tulee kasvaa harkitusti ja kaikkien hyödyksi.