Mielipide

Perhesosiaalityöntekijän työaika kuluu välttämättömästä selviämiseen

Työskentelen

sosiaalityöntekijänä perhesosiaalityössä. Selvitämme lastensuojeluilmoitukset ja arvioimme lastensuojelun tarvetta. Lisäksi meillä on asiakkaina lapsia, joiden palvelut muodostuvat ­sosiaalihuoltolaissa kerrotuista palveluista.Vaikka sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita saavat asiakkaani eivät ole lastensuojelun tarpeessa, läheltä liippaa monen kohdalla: asiakasperheissäni on vakavia koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, mielenterveysongelmia, neuropsykiatrisia ongelmia, vanhemmuuden puutteita ja todentamattomia epäilyjä lapsen tai vanhemman päihdeongelmista.Asiakaslistallani on tällä hetkellä hieman yli sata asiakasta. On sanomattakin selvää, että suurin osa työajastani kuluu vain välttämättömästä selviämiseen: lakisääteisten suunnitelmien ja päätösten tekemiseen, palvelujen vaikuttavuuden ar­viointiin ja välttämättömiin verkostoneuvotteluihin. Jos minulla olisi aikaa tavata lapsia ennen perheen kriisitilannetta, todennäköisesti estettäisiin moni lastensuojeluasiakkuus ja jopa huostaanotto.Ilolla olen ottanut vastaan ­uutiset lastensuojelun asiakasmitoituksesta, mutta samalla mieleeni hiipii kauhu. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haaste suuressa osassa Suomea. Jos lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä rajataan 35 lapseen, moni sosiaalityöntekijä takuulla haluaa vaihtaa ylisuuret asiakasmääränsä työskentelyyn lastensuojelussa. Samalla käy niin, että muuhun sosiaalityöhön on entistä vai­keampi saada työntekijöitä.Pelkään, että jatkossa perhesosiaalityössä, jossa nimenomaan pitäisi pystyä ehkäisemään tilanteiden kriisiytyminen ja tarjota palveluita matalalla kynnyksellä, työntekijät ovat jatkossakin niin ylikuormitettuja, että tavoitteet jäävät toteutumatta.Toimiva perhesosiaalityö on erittäin vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää peruspalvelua silloin, kun sen työntekijöille taataan riittävät resurssit puuttua tilanteisiin ennen niiden kriisiytymistä. Varmistattehan siis, ­että myös perhesosiaalityö saa oman asiakasmitoituksensa.