Mielipide

Kumpi inhottaa enemmän: hyttynen vai hanhi? Valitsen hanhen, koska sen pökäleitä vastaan ei voi taistella

On aika

Valkoposkihanhi

vertailla hyttystä ja hanhea. Kumpi kesän suosikki-inhokeista on inhampi?Hyttysiä esiintyy enimmäkseen varjoisissa paikoissa tyynellä säällä. Hyttynen pitää kosteasta. On siis mahdollista vältellä sitä pitäytymällä kuivissa ja tuulisissa paikoissa, kuten saaristossa tai kaupungissa.Hyttysten esiintymis­ajankohta ja -alueet voivat metsä­maillakin vaihdella runsaasti. Kovin täsmällisesti ei voi ennustaa kuinka tiheä sääskimassa omaa lomaa kuorruttaa. Saa yllättyä ilokseen tai harmikseen.Kävelin kerran näihin aikoihin parisen viikkoa Ylä-Lapissa. Ensimmäisellä viikolla sateli räntää, nolla hyttystä. Sitten lämpeni. Sääsket tulivat heti, ja muutuin neulatyynyksi.Hyttysiä voi häätää. On savuja, imureita, sähkökarkotinta, spraytä, dödöä ja ties mitä. Jos muu ei auta, verkkopäähine ja pitkät vaatteet.Sietokyky sääskiin kasvaa sekä kesän että iän mittaan. Lisäksi hyttyset iskevät joihinkuihin hanakammin kuin toisiin. Jos elät kävelevän hyttysimurin kanssa, kärsit vähemmän.on vankka eläin, jota eivät tuulet hetkauta. Se ratsastaa niillä. Aikataulunsa hanhi pitää saapumalla yhtä varmasti kuin voikukka ja vappupäivä.Toisin kuin hyttyset, valkoposkihanhi on EU:ssa rauhoitettu. Se rauhoitettiin 1970-luvulla, ja sen jälkeen valkoposkihanhien määrä on kymmenkertaistunut. Niitä on nykyään 1,2 miljoonaa.Kanta kestäisi metsästämisen hyvin, sanoo vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta. EU kuulemma keskustelee rauhoituksen purkamisesta. En pidättäisi hengitystä.Ja vaikka valkoposkihanhia metsästettäisiin, niitä ei ammuttaisi kaupungissa. Muutokset rannoillamme näkyisivät vasta pitkän ajan kuluttua.Hanhet parveilevat hyttysiin verrattuna vähillä mutta sitäkin suosituimmilla alueilla: Suomenlinnassa, Kaivopuistossa, Töölönlahdella, Arabianrannassa. Tärkein piknikvaruste noilla nurmilla on lapsen hiekkalapio. Sitä käytetään hanhenlannanluontiin. Vasta sitten voi levittää viltin. Helsinki ei pökäleitä siivoa, koska sanoo sen käyvän liian kalliiksi.Lantalapio on hyödytön, jos seurueeseen kuuluu lapsia. He haluavat juosta pitkin nurmea avojaloin. Niinä muutamana lämpimänä kesäpäivänä.Vertailun lopputulos lienee selvä.Sääsken sonta ei haise.