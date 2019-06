Mielipide

EU-jäsenyydessä näkyy sadan vuoden ulkopoliittinen perintö

Suomen

Historia

Voidaan

Venäjän

kolmas Euroopan unionin puheenjohtajakausi ajoittuu kansainvälisen murroksen keskelle. ­Suurvallat Yhdysvallat ja ­Kiina ovat törmäyskurssilla. Britan­nian EU-ero on oire myös EU:n kehittämiseen liittyneistä ristiriidoista. Ilmastonmuutoksen poliittiset seuraukset ­eivät vielä ole ­kunnolla nähtävissä. Venäjän epä­vakaus ja aggressiot luovat jännit­teitä EU:n sisällä.Suomi ei voi katsoa tilannetta ­sivullisena.on läsnä ajassamme. Vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeinen tilanne Euroopassa palauttaa mieliin 1920-luvun alkuvuodet, kun kehityksen suunta Euroopassa ja Itämeren alueella oli arvoitus. Itämeren alueelle oli maailmansodan jälkeen syntynyt Suomen ohella neljä uutta itsenäistä valtiota. Kaksi alueen vanhaa suurvaltaa, Saksa ja Venäjä, olivat heikentyneet, eikä niiden tulevaisuutta voinut kunnolla ennustaa.Vuonna 1919 Suomen ulkoministeriksi nimitettiin diplomaattina Lontoossa kannuksia hankkinut tohtori Rudolf Holsti.Holstin mukaan pieni valtio epävakaan suurvallan kainalossa tarvitsi liittolaisia ja maan asemaa vahvistavia uusia ulkopoliittisia ratkaisuja. Holsti haki liittolaisia Virosta ja muista Baltian maista, koska kiista Ahvenanmaasta vaikeutti suuntautumista Pohjoismaihin. Tarton rauhansopimuksella luotiin rajarauha Neuvosto-Venäjän kanssa lokakuussa 1920. Seuraavana vuonna Kansainliitto ratkaisi Ahvenanmaan omistuskiistan Suomen hyväksi. Holstista tulikin YK:ta edeltäneen Kansainliiton puolestapuhuja.Nuori ulkoministeri toimi aktiivisesti niin sanotun reunavaltiopoli­tiikan hyväksi. Hän hahmotteli Itämeren liittoa, joka olisi kehittynyt ajan mittaan myös sotilaalliseksi puskuriksi sekä Saksan että Neuvostoliiton varalta. Suunnitelma kuitenkin raukesi maaliskuussa 1922.sanoa, että vasta vuonna 1995 EU-jäsenyyden seurauksena toteutui reunavaltiopolitiikan yksi perusajatus. Suomen turvallisuus ei ollut toteutunut kestävästi 1930-luvulla pohjoismaisen suuntauksen avulla. Sotien jälkeen Suomen asema oli kylläkin vakaa, mutta maan kansainvälinen liikkumatila oli rajattu. Suomi liittyi Euroopan neuvostoon vasta vuonna 1989 – neuvostoa pidettiin poliittisena, ja Kreml vastusti jopa taloudellista länsi-integraatiota. Jäsenyys Natossa ei tietenkään tullut kysymykseen.EU:n jäseneksi liittymisen jälkeen Suomi pyrki jatkamaan hyviä idänsuhteita, koska kahdenvälinen ja Suomea myös hyödyttänyt idänkauppa oli romahtanut vuonna 1990. Unioniin liittymisen yhteydessä Suomessa ei selkeästi määritelty, mikä asema Venäjän-suhteilla olisi etenkin silloin, jos EU:n ja Venäjän välille syntyisi vakava ristiriita.Suomen ulkopoliittiseksi linjaksi kehittyi vuoden 2000 jälkeen vakaus­politiikka: EU:sta ei tullut ­kehittää puskuria Venäjää vastaan, vaan siitä piti tehdä Venäjän kumppani. Suomen tuli ­olla tässä siltojen rakentaja.tavoitteena on kuitenkin heikentää EU:ta. Presidentti Vladimir Putinin puheista tulee esille, ­että Venäjä kokee olevansa alta­vastaaja nykyisessä lännen hallitsemassa globaalissa järjestyksessä, ­jota EU tukee. EU:n sisällä on puolestaan kasvanut ristiriita siitä, miten Venäjään tulisi suhtautua.Saksa on joutunut kasvavan arvostelun kohteeksi, kun se lisää ­taloudellista riippuvuutta Venäjästä Itä-Euroopan maiden turvallisuuden kustannuksella. Die Welt -lehden johtava kommentaattori Richard Herzinger on kärjistäen todennut, että kyse on ”Tukholma-syndrooman haamusta, joka leijuu Berliinin yllä”. On mielekästä arvioida, onko Suomella samankaltaisia historiallisia haamuja.EU:n on epäilemättä luotava yhtenäisempää Venäjän-politiikkaa, ei vain sisäisen yhtenäisyyden vaan myös unionin turvallisuuden takia. Suomen suhde Venäjään olisi hoi­dettava mahdollisuuksien mukaan EU:n Venäjän-politiikan kautta.Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisessa on sadassa vuodessa päästy hyvän matkaa eteenpäin, vaikka maantieteen ja histo­rian vaikutusta ei tule vieläkään unohtaa. EU oli turvallisuuspoliittinen valinta, joka sai kansalaisten vahvan enemmistön tuen vuonna 1994. Voidaan sanoa, että perusta tälle valinnalle luotiin jo sata vuotta sitten.