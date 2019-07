Mielipide

Turvallinen lapsuus ei suojele aina päihde­riippuvuudelta

Sanotaan

olevan tärkeää, ettei vanhempia syyllistetä lapsen huumeriippuvuudesta. Silti samaan hengen­vetoon usein yleistetään, että narkomaanit ovat lähes poikkeuksetta kokeneet vakavia traumoja lapsuudessa, kuten tunnekylmyyttä, välinpitämättömyyttä ja pahoinpitelyä. Sanotaan, että päihdekäyttäytymisen mallit opitaan usein kotona.Voisimme myös puhua siitä suuresta joukosta tavallisia työssä käyviä vanhempia, jotka ovat eläneet enemmän tai vähemmän normaalia elämää siihen saakka, kunnes lapsi on alkanut käyttää huumeita ja jäänyt koukkuun, ja helvetti onkin alkanut vasta silloin. Tarkoitan niitä perheitä, joissa lapsi on saanut koko lapsuutensa ajan paljon rakkautta, lämpöä ja huomiota. Näissä perheissä päihteet eivät ole hallinneet ja lapsi on saanut olla turvassa. Lapselle on luettu satuja, ja lapsen kanssa on hassuteltu ja pidetty yhtä. Näitä perheitä on paljon, ja huumemyönteisyyden yleistymisen vuoksi tämä joukko kasvaa hurjaa vauhtia.Läheisten häpeä on suuri, koska käsite ”jotain vikaa pitää perheessä olla, jos lapsi alkaa käyttää huumeita” istuu lujassa. Narkomaanien vanhempina syyllistämme itseämme tavallisesta arkielämästä.Mietimme, mikä meni vikaan. Mitä olisimme voineet tehdä toisin? Olisimmeko me voineet estää päihdesairastumisen toisenlaisella kasvatuksella? Syyllistymme asioista, joille ei-päihdesairaiden vanhemmat ja lapset kohauttavat olkaansa ja jatkavat eteenpäin ajattelematta asiaa sen syvällisemmin.Päihdekäyttäytymisen syitä on niin vaikea ymmärtää, että myös sairastuneen on helpompi syyttää vanhempia: ”Sinä olet tehnyt minusta tällaisen.” Ja syyllisyyttä hyväksi käyttäen lapsi manipuloi vanhempiaan, jotka vuorostaan sairastuvat läheisriippuvuuteen.Päihderiippuvuuteen sairastuminen ei ole kasvatuksen seurausta, vaan se on aivosairaus. Jotta päihdesairautta voi ymmärtää, siitä pitää saada laaja käsitys.Jos kuvittelee, että oma lapsi on turvassa päihdesairastumiselta, koska perheen kasvatus ja lapsuus ovat olleet täynnä rakkautta, tasapainoa ja turvallisuutta, elää valheessa. ”Ei meidän perheessä, eikä meidän lapset”. Niin mekin luulimme.Mediassa pitäisi puhua enemmän siitä, että päihdesairauteen voi sairastua kuka tahansa, jolla joko on synnynnäinen alttius riippuvuussairauksille tai joka altistaa itsensä toistuvalla aineiden käyttämisellä riippumatta perhe- tai muista taustoista.