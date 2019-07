Mielipide

Euroopan Kissinger saa odottaa tulemistaan

Vietän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

kesää vierailulla Wilson Centerissä Washing­tonissa. Keskus sijaitsee National Mall -puiston kupeessa valtavassa Ronald Reagan Buildingissa, jossa on myös oma erillinen konferenssi­keskuksensa.Eräänä aamuna pelmahdin paikalle, kun joukko amerikkalaisia etu­rivin kansainvälisen politiikan tutkimuksen huippunimiä astui rakennukseen. Ajattelin, että he olisivat tulossa Centeriin, mutta näin ei käynyt. Sen sijaan heidän tiensä kulki erilliseen arvojen ja normien roolia kansainvälisessä politiikassa pohtivaan tilaisuuteen, jota isännöivät kansallinen tiedusteluneuvosto NIC ja Yhdysvaltain ulkoministeriö.ei ikävä kyllä ollut tilaisuuteen pääsyä, mutta pelkästään tilaisuuden bongaaminen auttoi havahtumaan siihen, kuinka järjestelmällisesti Yhdysvalloissa jälleen paneudutaan maailmanpolitiikan perusteiden pohtimiseen nopeasti muuttuvassa tilanteessa.Tämä ei ole uutta, vaan kyseessä on toimintamalli, joka kumpuaa vuosikymmenten takaa. Jo kylmä sota oli ennen kaikkea analyyttisen ajattelun sota. Yhdysvallat valjasti ja kehitti suunnattoman määrän älyllistä voimaa pohtimaan ja strategisoimaan sen kulkua.Analyyttistä ajattelua kehitettiin konfliktin yleisen kulun pohtimiseen, oli sitten kyseessä patoamispolitiikka tai alueellisia kilpailullisia asetelmia kuvaamaan kehitetty dominoteoria.Myös täydellisen kauhistuttavilta tuntuviin asioihin suhtauduttiin analyyttisellä viileydellä, kuten lukuisat ydinsodan välttämistä mutta toisaalta jopa sen mahdollista voittamista pohtineet tutkimukset osoittavat.kylmän sodan aikainen ajattelu ei toki ollut onnistunutta, kuten vaikkapa Vietnamin sotaan johtanut dominoteoria osoittaa. Mutta äärimmäisen merkityksellistä se kuitenkin oli. Yhdysvaltain vapaa tutkimuksen ja ajattelun kulttuuri oli materiaalisten tekijöiden ohella merkittävä se­littäjä maan menestykselle kylmässä sodassa. Neuvostoliitolta puuttui tämä ratkaiseva älyllinen resurssi.Ajattelun ohella ja sen tukemiseksi rakennettiin myös yhteistyön kulttuuri: akateemisen tutkimuksen ja politiikan tekemisen välinen liitto, joka on mahdollistanut kiinteän vuorovaikutuksen maailmojen välillä. Tämän perinteen eittämättä nimekkäin edustaja on Henry Kissinger.on kantanut huolta tämän yhteistyön nykytilasta, mutta näkemästäni päätellen politiikan tutkijoiden ja hallinnon välinen liitto on Yhdysvalloissa edelleen voimissaan. Myös osaaminen on tallella, ja se on pantu nyt haarukoimaan käynnissä olevaa maailmanpolitiikan muu­tosta.Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on, löytyykö tällä kertaa päävastustajaksi mielletyltä Kiinalta vastaavaa kykyä käydä omaa avointa pohdintaa.Selvää kuitenkin on, että Euroopalta tämä kyky puuttuu. Älyä kyllä löytyy, mutta Euroopalla ei ole jaet­tua tilaa, jossa käydä keskustelua.Jäsenmaiden kansalliset debatit ovat yhteismitattomia. Yritykset käydä yhteistä eurooppalaista keskustelua saavat aikaan lähinnä kiusaantuneen olon, kuten europarlamenttivaalien alla televisioitu debatti osoitti.Meiltä puuttuu myös älyllinen perinne pohtia tavoitteellisesti ”suurstrategiaa”. Eurooppalainen keskustelu ei voimaannuta vaan velloo ongelmissaan ja omassa epävarmuudessaan. Tuloksena on puhetta, jolla itse selitämme EU:lta tulevaisuuden pois.menestyminen muuttuvassa maailmassa ei toki ole kirkossa kuulutettu. Kiina ei ole Neuvostoliitto eikä Donald Trump Harry S. Truman. Mutta ainakin menestykseen on älyllisiä resursseja. Yhdysvalloilla on kyky käy­dä debatteja tärkeistä asioista niiden oikeilla nimillä ja vailla turhan sentimentaalisuuden painolastia.Tämän valossa Trumpia ei pidä tulkita pelkkänä arvaamattomana hourupäänä vaan käynnissä olevan muutoksen airuena: Yhdysvallat tarkastelee nyt kansainvälisiä sitoumuksiaan ja velvoitteitaan omista lähtökohdistaan. Näin se on aina tehnyt, näin kaikki suurvallat te­kevät.Yksi asia lienee kuitenkin varma. Euroopalla tuskin on edessään muita vaihtoehtoja kuin hakea paikkansa suhteessa yhdysvaltalaisten aikanaan tarjoamiin vastauksiin ja vaatimuksiin. Euroopan Kissinger saanee odottaa vielä pitkään tulemistaan.