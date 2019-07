Mielipide

Näin voit kokea vapaa-ajan huumaa arkiviikolla

Juhan­nuksen

Kun Suomi

Mihin

jälkeisen maanantain piti olla vapaa­päivä. Jo lauantaina laitoin esimiehelle sähköpostia, että voisin sittenkin siirtää vapaata ja tulla töihin.Juhannuksen pätkäisemän vajaan työviikon jälkeen olin jo lauantaina niin elpynyt ja vireessä, että mieli paloi töihin. Koska tältä on tuntunut viimeksi? Hyvin harvoin jos koskaan kesken tavallisen viikonlopun.Miksei aina voisi olla nelipäiväinen työviikko? Kuinka virkistynytkään sitä olisikaan maanantaiaamuna, kun edellinen työpäivä olisi päättynyt torstaina hyvissä ajoin? Vuorotöissä rytmitys menisi tietysti toisin, mutta yhtäkaikki vapaata olisi viikossa kolmen päivän edestä.itsenäistyi, siirryttiin maassa 48-tuntiseen työviikkoon. Vapaapäiviä viikossa oli yksi, sunnuntai. 1950-luvun lopulla lauantain työpäivää lyhennettiin ja työtaakka keveni 45 tuntiin viikossa.1966–1969 ala toisensa jälkeen siirtyi 40-tuntiseen työviikkoon. Samalla lauantain työpäivä jäi pois ja viikkoon tuli nyt kaksi vapaapäivää.Siinä onkin sitten sen jälkeen pysytty. Toki muita työajanlyhennyksiä on 1960-luvun jälkeenkin nähty. 1990-luvulla vuosityöaika keveni. Vuonna 1992 loppiainen ja helatorstai muutettiin takaisin arkipyhiksi eli vapaapäiviksi.sen jälkeen on unohtunut tiheä tahti lyhennellä työaikaa? Viime vuosina on liikuttu jopa päinvastaiseen suuntaan. Monella työpaikalla on viime vuosina kaavittu kasaan kiky-tunteja, joilla työaikaa on pidennetty kolmisen päivää vuodessa.Koska robotit ja tekoäly eivät vielä ole tulleet tekemään töitäni eikä kansalaispalkka juokse tilille, olen ratkaissut vapaa-ajan kaipuuni toisin.En raahusta töistä kotiin, vaan menen suoraan johonkin kesähenkiseen paikkaan. Kun on hetken viettänyt aikaa uima-altaalla, merenrannalla tai puron varressa metsässä, tuntuu kuin takana olisi kokonainen vapaapäivä.Vähimmillään päivällisen voi kantaa lähipuistoon tai edes kerrostalon pihalle, jolloin saa hetken nauttia kesäistä ulkoilmaa.Toisaalta ehkä meille päiväsisätyöläisille ylimääräinen viikkovapaa olisi tarpeellisempi talvella, jolloin päivänvaloa pääsisi kahden päivän sijaan näkemään kolmena päivänä. Marraskuussa päivällinen kerrostalon sisäpihalla ei nimittäin ole ratkaisu, joka auttaa kokemaan vapaa-ajan huumaa keskellä arkea.