Mielipide

Psykiatrian avohoito on järjestettävä uudelleen

Jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toipuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoidon

puolet maamme psykiatrian avohoitoyksiköiden asiakas­käynneistä on todennäköisesti terveyshyödyltään kyseenalaisia. Pääasiallinen ongelma on, että mielenterveyshoito on hoito­suhteen alusta ­alkaen liian harvajaksoista ja hoito kestää tarpeettoman pitkään. Ani harva akuutissa avuntarpeessa olevista uusista potilaista saa riittävän intensiivistä psyko­sosiaalista hoitoa. Lisäksi hoidossa on potilaita, joille erikoissairaan­hoidon hoito­toimenpiteistä ei ole enää hyötyä.Kyse ei ole niinkään voimavarojen puutteesta vaan niiden asianmukaisesta kohdentamisesta. Ongelmana ei ole taitamattomuus vaan se, että työtavoissa on paljon historiallisia jäänteitä ajalta, jolloin voimavarat ja avohoidon potilaskunta olivat erilaisia kuin nykyään.Tilanne olisi korjattavissa työn uudelleen organisoinnilla ja työ­tapojen muutoksella. Laatupainotteisia elinvuosia merkittävästi lisäävien ja tutkitusti tehoavien hoitomenetelmien siirtyminen käytäntöön on hidasta. Hollannissa avohoitoa uudistettiin karsimalla pitkäaikaisia, harvemmin kuin kerran viikossa toteutuvia hoitojaksoja, ja nyt tehoavia psykoterapiamuotoja on siellä paljon enemmän saatavilla.Psykiatrista hoitoa voitaisiin kehittää myös toipumislähtöisellä hoito­ideologialla, lisäämällä hoidon suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuuden seurantaa sekä laadukkailla tieto­järjestelmillä, jotka ohjaisivat hoitoa vallitsevan tutkimustiedon ja Käypä hoito -suositusten mukaiseksi. Potilaan yksilöllinen toipuminen on saatettava palvelujen keskiöön.mielen­terveys­häiriöistä on sitä tuloksekkaampaa, mitä nopeammin ja intensiivisemmin ­uusi potilas saa hoitoa. Hoidon tulisi alussa toteutua vähintään kerran viikossa 3–6 kuukauden ajan ja tähdätä siihen, että potilaan kokemus pystyvyydestään vahvistuu mahdollisimman hyvin. Tämä perustuu kansainväliseen tutkimus­tietoon.Silti Suomessa hoitosuhteen alussa – jo kolme kuukautta hoidon aloittamisesta – potilaan käynti­tiheys on keskimäärin laskenut kahteen käyntiin kuukaudessa. Vuoden päästä käyntejä puolestaan on suosituksiin nähden liian usein, ja ne jatkuvat samanlaisina vuodesta toiseen. Osalle potilaista hoitosuhde saattaa olla ainoa läheisempi ihmissuhde. Henkilökunnan työpanoksesta huomattava osa kuluu vuosia hoidossa olleiden parissa.Toipumisorientaatiosta on tullut keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen monissa maissa. Se on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat potilaiden voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja myönteinen mielenterveys. Henkilökohtainen toipumisprosessi johtaa tyydytystä tuovaan elämään psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta.Muiden kuin vaikea-asteisten häiriöiden onnistuneessa hoidossa työntekijä kykenee tekemään ­itsensä tarpeettomaksi. Silti potilaan pitäisi aina pystyä ­palaamaan hoitoon, jos haittaavat oireet palaavat tai toimintakyky ­laskee. Hoitojen välisten seurantojen tulisi olla sähköisiä. Tarpeen mukaan olisi käytettävä nykyistä enemmän ryhmämuotoisia hoitoja.vaikuttavuutta ja asiakaspalautetta pitäisi mitata systemaattisesti. Ilman mittaamista hoidon prosesseja on vaikeaa parantaa. Hoitotoimenpiteillä olisikin oltava rakenne eli sisältö, kesto, tavoitteet ja mittarit: mitä tehdään, kenelle, kuka tekee, kuinka pitkään ja tiiviisti, mitä halutaan saavuttaa – ja miten tavoitteiden saavuttamista eli vaikuttavuutta mitataan. On myös pystyttävä lopettamaan hoitoja.Tällaista rakenteellista ja tiedon perusteella ohjattua hoitoa ei nyt ole saatavilla, vaikka näin toimimalla potilaan asema paranisi ja todennäköisesti säästyisi rahaa. Hoito­kokonaisuuksien kustannusvaikuttavuutta ei mallinneta, eikä palvelujärjestelmää ohjata tai kehitetä kustannusvaikuttavuuden mukaisesti. Tilannetta voidaan kohentaa digitaalisilla tietojärjestelmillä.Kun palveluja kehitetään, yhä keskeisemmällä sijalla tulisi olla potilaiden hoito henkilökohtaista toipumista tukevalla tavalla. Mutta sen ohella pitäisi toteuttaa työtapojen vallankumous eli varmistaa hoitojen tarpeenmukainen tiheys ja kesto, saatavilla olevien hoitomuotojen tarpeenmukainen yhteiskäyttö ja hoitosuunnitelmassa pysyminen.