Mielipide

Himalajalla populisti­munkit vaativat täydellistä lihan­syönti­kieltoa

Kansalais­keskus­telun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bhutan

tuoksinnassa kuulee joskus käytettävän termiä ”kasvis­fasismi”. Suomen oloihin se on räikeää liioittelua, mutta sellainenkin valtio maailmassa on, johon määrite hieman survoen sopii.Intian ja Kiinan väliin on liiskattu 800 000 asukkaan valtionläntti, jonka nimi on Bhutan. Sen maabränditoimikunta on planeetan parhaita: maa tunnetaan absurdista iskulauseestaan, jonka mukaan Bhutanissa mitataan ”bruttokansanonnellisuutta” kansantuotteen sijaan.Bhutan on julistanut pyrkivänsä ensimmäiseksi luomuvaltioksi 2020 ­mennessä. Jo nyt se väittää olevansa maailman ainoa hiilinegatiivinen maa, ja saattaa sitä ollakin. Sähkö tuotetaan Himalajan vesivoimalla, autoja ei juuri ole, ja ainakin 70 prosenttia maapinta-alasta on metsien peitossa.Radikaaleinta on se, että Bhutan on periaatteessa maailman ainoa vegetaristivaltio. Eläinten teurastaminen on laissa kielletty, mikä juontuu Bhutanin ­buddhalaiseen kulttuuriin.olevan perusteella Bhutan saattaa kuulostaa höyhenenpehmeästi hallitulta hippivaltiolta. Mutta kaikkea muuta: oikeistopopulismilla eli buddhalais­munkeilla on maassa paljon valtaa.Monet bhutanilaiset syövät lihaa, mikä ei teurastuskiellosta huolimatta olekaan kiellettyä. Buddhalaista tappamiskieltoa kierretään syömällä esimerkiksi jakinraatoja tai vanhuuttaan kuollutta maitokarjaa. Maahan myös tuodaan lihaa, joka teurastetaan Intiassa, mikä useimpien bhutanilaisten mielestä on aivan ok.Populistimunkit kuitenkin vaativat täydellistä lihansyöntikieltoa. Vuonna 2015 vegetaristijuntta esti lihankäsittelylaitoksen perustamisen Intian rajalle. Kun lihaa kuitenkin syödään, laitos olisi parantanut lihan hygieniaa.on rakennettu hyvin ankaralle nationalistiselle pohjalle. Buddhalainen vegenationalismi on kovin erilaista kuin eurooppalaistyyppinen makkara- ja kasslernationalismi, mutta nationalismia se on yhtä kaikki.1990-luvun alussa jopa joka kuudes bhutanilainen ajettiin maasta. Kyse oli etnisestä puhdistuksesta, jossa maan bhutaninnepalilainen vähemmistö, yli 100 000 ihmistä, pakotettiin maanpakoon.Bhutan on siirtynyt 2000-luvulla ­perustuslailliseksi monarkiaksi, joten fasismin tunnusmerkkejä se ei taida enää täyttää. Puhdistuksen uhreille ei silti ole suotu paluuta vieläkään.