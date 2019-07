Mielipide

Alueiden kehittymistä on tuettava EU-rahoilla tasapuolisesti

johdolla valmistellaan parhaillaan kansallista päätöstä EU:n aluetukien käytöstä vuosina 2021–2027. Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät, että kehittämisvarat jaettaisiin aiempaa tasaisemmin koko maahan. Kyse on 4–5 miljardin euron kehittämishankkeista.siitä, miten varat jaetaan alueiden kesken, on Suomen omissa käsissä. Jakopäätöstä tehtäessä on syytä korostaa koko Suomen etua, toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kansallisia tavoitteita.Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämishankkeet ovat saaneet lähes kaksi kolmasosaa rahoituksesta. Näin huomattavaan osuuteen ei enää ole perusteita. Alue on kuronut viime vuosikymmenen aikana merkittävästi kiinni kehityseroa muuhun maahan nähden.Aluepolitiikalla on siis ollut hyviä ja haluttuja vaikutuksia.Samaan aikaan kehityserot eteläisten ja läntisten maakuntien välillä sekä maakuntien sisällä ydinkaupunkiseudun ja ympäröivän alueen välillä ovat kasvaneet. Hyvin haasteellisia alueita on nyt ympäri maata.Hyviä tuloksia on saatu siellä, missä rahaa on ollut käytettävissä. Nyt on aika ohjata kehittämisvaroja myös eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Siellä tuloksellisuuteen on parhaimmat edellytykset.aluepolitiikan tavoitteissa korostetaan kasvua, työllisyyttä ja koulutusta. Nämä ovat teemoja, joiden edistäminen Etelä- ja Länsi-Suomessa synnyttää kerrannaisvaikutuksia laajemmallekin alueelle.Komission esityksen mukaan Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, jotka ovat saamassa tulevalle kaudelle lisää EU-rahoitusta. Summa kasvaa noin sata miljoonaa euroa.Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet täydentää myös kansallisia tavoitteitamme EU:n aluepolitiikan keinoin, kuten 75 prosentin työllisyysastetta, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan lisäämistä sekä pk-yritystoiminnan kansainvälistymistä.Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla on säilymässä EU-liittymissopimukseemme perustuva pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus, mikä on tärkeää koko maalle.Tuoreessa hallitusohjelmassaan Antti Rinteen (sd) hallitus lupaa huolehtia elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa. Hallitusohjelman mukaisesti elinvoimaa ja toimintakykyä on vaalittava koko maassa hyödyntäen tehokkaasti EU:n rahoitusmuotoja.ovat oikeat. EU-rahoitus on parhaimmillaan keino toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita työllisyysasteen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen suhteen. Tässä Etelä- ja Länsi-Suomen kehittämishankkeet takaavat EU-rahoitukselle parhaan vaikuttavuuden.