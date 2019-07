Mielipide

Al-Holin vankileirillä olevien naisten ja lasten omaisten hätä on suuri

Al-Holin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

leirillä vankina olevien lasten ja äitien omaisina olemme tyrmistyneet hallituksen toimista vastoin omaa julistustaan olla ihmisoikeuksia edistävä hallitus sekä ministereiden valmiudesta kertoa muunneltua totuutta medialle.Omaisemme on houkuteltu lähtemään Syyriaan monenlaisilla menetelmillä.Motiiveja on ollut monenlaisia: esimerkkeinä hädänalaisten auttaminen tai eläminen valtiossa, jossa muslimit eivät kohtaa uskonnon vuoksi ennakkoluuloja ja syrjintää. Kun todellinen tilanne on paljastunut, heillä ei ole enää ollut mahdollisuutta paeta Syyriasta, sillä heidän viestintäänsä ulkomaailmaan seurattiin ja pois yrittäminen oli kuolemalla rangaistavaa. He eivät tienneet, millainen totalitaristinen järjestelmä heitä odotti.Muun muassa näistä syistä johtuen on paheksuttavaa, että omaisistamme lapset mukaan lukien puhutaan yleistäen jopa ministereiden suulla syvästi radikalisoituneina tai terroristeina. Supon arviot lähteneiden ajatuksista perustuvat nyt jo vanhentuneisiin tietoihin. Ovatko kaikkien rikollisten puolisot tai muut toiminnan mahdollistaneet osasyyllisiä rikoksiin?Ministerit Rinne (sd) ja Haavisto (vihr) ovat väittäneet, ettei lasten ja naisten pelastaminen ole mahdollista, vaikka useat muut maat ovat sen jo tehneet. Myös SDF ja Syyrian autonomisen hallintoalueen viranomaiset toivovat länsimaiden hakevan kansalaisensa pois leiriltä, jotta resurssit riittäisivät leirillä olevien sisäisten pakolaisten auttamiseen.Me omaiset olemme olleet koko ajan valmiita maksamaan heidän matkansa pois alueelta, mutta leiriltä poistuminen on laillisesti mahdotonta ilman Suomen viranomaisten myötävaikutusta siihen. Ihmettelemme, eivätkö Supolle myönnetyt merkittävät lisäresurssit ja uusi siviilitiedustelulaki mahdollistakaan 11 naisen epäilyttävän toiminnan seurantaa.Me omaiset haluamme, että leirillä olevien teot tutkitaan yksilöllisesti oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, ja se onnistuu parhaiten Suomessa.Kiitos oppositiopuolueille eduskunnan kyselytunnilla esitetystä kysymyksestä, jonka ansiosta olemme voineet tehdä asiasta kantelun oikeuskanslerille.Meillä omaisilla on todellinen hätä kaikkien mutta erityisesti pienimpien lasten terveydestä ja hengissä säilymisestä. Kysymme, minne yhtäkkiä katosivat oikeusvaltion periaatteet ja se kiire, josta pääministeri Rinne puhui kesäkuussa.