Vaelluskalat turhien minivoimaloiden tilalle

keskustelin näyttelijä ja kala-aktiivi Jasper Pääkkösen kanssa vaellus­kaloista sekä padoista ja niiden vaikutuksista. Pääkkönen toi Suomeen yhdysvaltalaisen elo­kuvan Damnation, joka käsittelee vesivoimaa ja patojen ympäristö­haittoja.Pääkkönen halusi tuoda patojen purkamisesta kertovan elokuvan suomalaiskatsojien eteen. Hänellä oli myös konkreettinen ehdotus: Vanhankaupunginkosken voima­laitospato Helsingissä on purettava. Näin koski pääsisi valloilleen ja taimenet saisivat esteettömän reitin yläjuoksulle.Pienten, sähköntuotannon kannalta merkityksettömien vesivoimaloiden purkamisesta oli tuolloin jonkin verran keskustelua, mutta silti ajatus hätkähdytti. Onhan kyse historiallisesta suojelumiljööstä Helsingin ytimessä.Vanhankaupunginkoskella katselin, kun taimenet hyppivät päin padon seinää. Vieressä on kyllä kalatie, mutta kalat eivät löytäneet sinne. Ajatus vapaana virtaavasta koskesta alkoi kuulostaa kiinnostavalta luonnonperinnön ja kulttuuriympäristön yhdistelmältä.Minivoimaloiden purkaminen ylipäätään olisi yksi ratkaisu vaelluskalojen ahdinkoon. Se olisi taloudellisestikin järkevää.on yli 220 vesivoima­laitosta. Suurin osa on rakennettu 1950–1960-luvuilla, jolloin rakentamisen vaikutuksia ympäristöön ja kalakantoihin ei juuri mietitty. Vesirakentamisen villit vuodet katkaisivat lukemattomien vaelluskalojen reitit, joita nyt yritetään elvyttää.Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Vaelluskalakannat ovat hätää kärsimässä. Itämeren lohi on vaarantunut, meritaimen ja ankerias sekä järvilohi ovat äärimmäisen uhanalaisia, ja vaellussiika on erittäin uhanalainen. Ahdinko johtuu ennen muuta jokien valjastamisesta vesivoiman tuotantoon.Suurimmat vesivoimalaitokset ovat säätövoimamahdollisuuksineen energiapoliittisesti tärkeitä. Suomessa on kuitenkin valtavasti pieniä vesivoimaloita, joiden merkitys sähköntuotannolle on olematon.Noin 70 voimalaa on yhden megawatin tai sitä pienempiä minivoimaloita. Ne tuottavat noin 1,5 prosenttia vesivoimasta ja puolisen promillea koko maan sähköntuotannosta.Vanhankaupunginkosken museovoimalaitos tuottaa 0,2 megawattia sähköä vuodessa. Teho riittää lämmittämään noin 25 sähkökiuasta.Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmassa on vahvat kirjaukset vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Suomi käynnistää asiaa edistämään kansallisen ohjelman. Vesilain kalatalousvelvoitteet ulotetaan niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin. Lisäksi tarkoitus on purkaa vaellusesteitä ja kunnostaa kalojen lisääntymisalueita.poistamalla saataisiin jokialueita vaelluskalojen kulkureiteiksi tai kutualueiksi. Se olisi varteenotettava vaihtoehto kalliille ja monimutkaisille kalateille.Maailmalla puretaan luonnon­suojelusyistä suuriakin patoja. Esimerkiksi Ranskassa on aloitettu 36-metrisen Vezinsin padon purkutyöt Sélune-joessa. Joen vapautumisesta hyötyy esimerkiksi Atlantin lohi. Suomessa Vantaa avasi vastikään Keravanjoen taimenille purettuaan Tikkurilankosken padon. Kaupunki aikoo kunnostaa kosken takaisin luonnontilaan.Vanhankaupunginkoski?Pääkkösen ehdotus padon purkamisesta eteni poliittiseen päätöksentekoon, mutta kaupunginhallitus päätyi padon säilyttämisen kannalle vuonna 2015. Kivipadon suojelun purkamiselle ei nähty perusteita.Ajatus padon purkamisesta jakaa näkemykset kahtia. Vastakkain ovat luontoarvot ja historialliset arvot.Nyt asia on kuitenkin taas nytkähtänyt liikkeelle. Toukokuussa Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti padon purkamiseen liittyvien selvitysten jatkamisen puolesta.Vaihtoehdot onkin syytä selvittää perusteellisesti, sillä jakolinja vaikuttaa keinotekoiselta. Historiallisia arvoja ja luonto­arvoja ei tule nähdä vastakkaisina. Vanhankaupunginkoskella molemmat ovat läsnä, ja niitä tulee vakavasti punnita.Historialliset rakenteet jäisivät toki paikoilleen, vaikka pato purettaisiin. Tilalle tulisi vapaana virtaava koski, joka palauttaisi jokisuuhun teollista historiaa edeltävän ajan.Voimalaitos valmistui vuonna 1876, Helsinki perustettiin paikalle jo vuonna 1550. Kosken nimi oli Helsinge fors, Helsinginkoski.