Mielipide

Traaginen onnettomuus nosti pintaan merien syvyyksissä käytävän vaietun kilpailun

Venäläi­sessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin

sukellus­veneessä sattui maanantai-iltana Barentsin­merellä vakava onnettomuus, jossa kuoli 14 ihmistä.Venäjän puolustusministeriön mukaan aluksessa syttyi tulipalo, kun se oli suorittamassa batymetristä tutkimusta eli käytännössä kartoittamassa merenpohjan muotoja.Traaginen onnettomuus nosti pintaan merien syvyyksissä käytävän vaietun kilpailun.lähteiden mukaan onnettomuusalus on Lošarik-nimellä tunnettu huippusalainen sukellusvene. Kyseisestä sukellusveneestä ei ole julkaistu kunnon valokuvia, eikä sen teknisestä suorituskyvystä ja rakenteesta ole kuin asiantuntijoiden arvailuja. Itse asiassa kuvat aluksesta ovat niin harvinaisia, että ne ovat uutinen sinänsä.Lošarikia ryhdyttiin rakentamaan jo 1980-luvulla. Rakentaminen oli keskeytyksissä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta alus päätettiin tehdä kuitenkin valmiiksi.Noin 70 metriä pitkä alus näyttää ulospäin tavalliselta sukellusveneeltä. Sen kuoren alla arvellaan kuitenkin olevan erikoinen painerunko, joka muodostuu ehkä seitsemästä toisiinsa peräkkäin yhdistetystä titaanipallosta. Miehistö ja koneistot ovat näiden halkaisijaltaan kuusimetristen pallojen sisällä.Pallorakenne kestää painetta huomattavasti paremmin kuin sylinterimäinen rakenne. Näin Lošarik kykenee sukeltamaan paljon syvemmälle kuin tavallinen sukellusvene, mahdollisesti jopa usean kilometrin syvyyteen.Venäjä tarvitsee tällaista sukellusvenettä? Alusta voidaan toki käyttää tieteelliseen tutkimukseen, mutta jos se olisi käyttötarkoitus, niin Venäjällä ei olisi mitään syytä vuosikausia kestäneeseen poikkeukselliseen salailuun. Paljon todennäköisemmin Lošarik on Venäjän sotilastiedustelun GRU:n työkalu.Venäjä on kiinnostunut merenpohjaan sijoitetuista amerikkalaisista sukellusveneiden valvontajärjestelmistä ja tietoliikennekaapeleista. Varsinkin tietoliikennekaapeleista on tullut yhä strategisempia kohteita.Venäläiset muistanevat hyvin, miten amerikkalaiset pitivät Neuvostoliittoa pilkkanaan kuuntelemalla sen merenalaisia kaapeleita jo kylmän sodan vuo­sina.Lisäksi Venäjä on valmistautunut kilpailuun Arktiksesta. Lošarikia lieneekin käytetty myös pohjoisten merialueiden merenpohjan kartoitukseen.