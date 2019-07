Mielipide

Vesivoima torjuu ilmastonmuutosta

Vesivoimakeskustelussa

Tuulivoiman

Julkisessa

on keskitytty huolehtimaan vaelluskaloista ja niiden pääsystä koskiin, mutta samalla on unohdettu vesivoiman vahvuudet: vesivoima ei tuota päästöjä eikä saastuta. Ennen kaikkea se mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman osuuden kasvattamisen osana päästötöntä sähköntuotantoa.Vesivoiman tuotannossa on alusta alkaen kompensoitu kalastolle aiheutuneita haittoja, ja hallitusohjelmaan kirjatun kalatiestrategian mukaisesti kalateitä rakennetaan aiempaa enemmän. Mutta se kannattaa muistaa, että vesivoiman volyymista tinkiminen ei ole mahdollista, jos samalla haluamme torjua ilmastonmuutosta.Vesivoima on itsessään päästötöntä, ja sen osuus maamme sähköntuotannosta on noin viidennes. Vielä suurempi ilmastopoliittinen vaikutus vesivoimalla on kuitenkin erityisesti tuulivoiman kumppanina, sillä vesivoima on käytännössä ainoa käytettävissä oleva säätövoima, jonka tehoa voi ajaa ylös ja alas hyvinkin nopeasti.tuottajien oman arvion mukaan tuulisähkön osuus nousee 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tuulivoiman osuuden kasvaessa myös säätövoiman tarve kasvaa, sillä kuten tiedämme, tuulivoiman saatavuus riippuu täysin siitä, kuinka paljon tuulee. Vesivoiman volyymia säätämällä voidaan kompensoida hyvinkin nopeita tuulisuuden vaihteluita aiheuttamatta ongelmia sähköjärjestelmällemme.Sähköntuotanto on vähäpäästöistä jo nyt, ja 2030-luvun alkupuolella sen päästöt ovat marginaalisia. Tämän vuoksi sähkön käytön lisääminen – esimerkiksi liikenteessä ja lämmityksessä – on tehokas tapa torjua ilmastonmuutosta. Tämä lisää painetta nostaa sähkön tuotantovolyymia. Vesivoiman tuotantoedellytyksistä huolehtiminen on tehokasta ja hyvää ilmastopolitiikkaa, sillä se pitää sähkön tuotantotasoa yllä.Vesivoima tarjoaa myös edullisen tavan varastoida energiaa tyynen tai pimeän päivän varalle. Esimerkiksi Oulujoen vesivoimalaitosten säätöteho on noin 400 megawattia tunnissa.Sama määrä akkuihin perustuvaa tuntitehoa maksaisi varovasti arvioiden noin 200 miljoonaa euroa. Oulujoen vesistöstä taas saadaan säännöstelymääräysten puitteissa puristettua tarvittaessa jopa 300 000 megawattituntia säätösähköä. Saman määrän tuottaminen akuilla maksaisi nykykustannuksilla noin 150 miljardia euroa.keskustelussa painottuu kritiikki vesivoimaa kohtaan. Siihen nähden vesivoiman suosio on pysynyt yllättävänkin korkealla tasolla Energiateollisuus ry:n vuosittaisissa mielipidemittauksissa.Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 63 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että vesivoiman osuutta pitäisi lisätä sähköntuotannossa, ja 76 prosenttia vastanneista piti vesivoimaa ympäristöystävällisenä tapana tuottaa sähköä. Vain kuusi prosenttia vastanneista ajatteli, että vesivoiman osuutta pitäisi vähentää nykyisestä.