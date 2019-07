Mielipide

Luonnollisuus ei takaa tuotteen terveellisyyttä eikä turvallisuutta

ulkona vaanii todellinen syöpävaara. Ihoa polttavalle uv-säteilylle altistuu huomaamattaan, myös pilvisenä ja sateisena päivänä.Onneksi apu on läheltä. Marketin kosmetiikkahyllystä löytyy 100-prosenttisesti luonnollinen aurinko­voide. Se lupaa tehokasta suojaa ja kaupan päälle mielen­rauhaa. Turvallinen luonnon­tuote. Ei sisällä kemikaaleja. Ei testattu eläimillä.Hyvältä kuulostaa. Paitsi, ettei pidä paikkansa.ei sisällä mitään muuta kuin kemiallisia aineita. Muunlaisia ­aineita ei ole olemassakaan. Jos kuulostaa uskomattomalta, että arkisissa asioissa on kemikaaleja, kannattaa mennä kirjastoon ja lainata kesälukemiseksi alakoulun kemian oppikirja.Kemikaaleja on kaikkialla, eikä niitä pääse pakoon. Sinäkin olet kemikaalicocktail, lähinnä happea, hiiltä, vetyä ja typpeä. Runsain ihmisen raaka-aine on vesi.Olen jo sen verran setä, että muistan ajat, kun Helsinki oli täynnä pieniä liikkeitä, joissa myytiin saippuaa, parfyymejä ja hiustenhoitotuotteita. Niitä kutsuttiin kemikalioiksi. Nyt kemikaliot ovat historiaa, ja tuotteita kutsutaan häve­liäästi kosmetiikaksi.tunnetusti myy, mutta se ei takaa tuotteen terveellisyyttä eikä turvallisuutta. Kemikaalit ovat samanlaisia, valmistipa niitä ihminen tai luonto. Monet voimakkaimmista tunnetuista myrkyistä ovat lähtöisin luonnosta.Kaikki aineet ovat vaarallisia, jos niitä saa liikaa – vesikin. Vesimyrkytys vie tänäkin kesänä suomalaisia sairaalaan viikoittain. Vesimyrkytys uhkaa, jos juo liikaa vettä liian lyhyessä ajassa. Vesi siirtyy soluihin ja lopulta aivoihin, jotka turpoavat. Se voi johtaa kuolemaan.markkinoidaan eläinystävällisyydellä. Mainoskyltti luomu­kosmetiikkamyymälän ikkunassa lupaa ikuista taistelua eläinkokeita vastaan.Se on kaunis lupaus, mutta tyhjää täynnä. Ei testattu eläimillä -leima purkin kyljessä on pelkkä mainoskikka.Euroopan unioni kielsi vuonna 2013 kosmetiikan testaamisen eläimillä. Kielto koskee uusia tutkimuksia. Ongelma vain on se, että kaikki kosmetiikan perusraaka-aineet on jo testattu eläinkokeissa.Yksi voide saattaa sisältää kymmeniä ainesosia. On vaikea tehdä uutta kosmetiikkaa aineista, joita ei olisi testattu eläimillä.