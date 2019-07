Mielipide

Isis-naisia voi olla vaikea saada vastuuseen

Irakin sodan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terrorisminvastainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jälkeen eurooppa­laiset syyttivät amerikkalaisia räikeistä ihmis­oikeus­loukkauksista terrori­epäiltyjä kohtaan. Kuvat Abu Ghraibin vankilasta ja Guantánamon vankileiriltä paljastivat, että Yhdysvallat rikkoi omia periaatteitaan vastaan.Nyt me eurooppalaiset painimme samankaltaisen ongelman kanssa. Äkkiä mekin huomaamme, kuinka vaikeaa on olla periaatteellinen, kun kyse on turvallisuudesta.Suomalaiset naiset lapsineen al-Holin vankileirillä Syyriassa haluavat kotiin. Oikeusoppineiden mielestä lait velvoittavat, että hädänalaiset autetaan Suomeen. Miksi se sitten on niin vaikeaa?todisteiden kerääminen sota-alueelta Syyriasta on todella hankalaa. Kuka tietää ja todistaa, mitä naiset ovat kalifaatin vuosina tehneet?Ylen haastattelema kurdilääkäri ­Nemam Ghafouri on kertonut al-Holin leirillä olevien Isis-naisten osallistuneen väkivaltaisuuksiin. HS:n tietojen mukaan kolme suomalaisnaista on ainakin levittänyt Isisin propagandaa verkossa.Oikeusvaltio toimii kuitenkin niin, että todisteiden puuttuessa epäillyt on vapautettava. Esimerkiksi syytteet joukko­murhasta epäiltyjä irakilaisveljeksiä vastaan kaatuivat Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuonna 2017, koska näyttö ei riittänyt: neljää todistajaa oli voitu kuulla vain nimettöminä.On siis mahdollista, että naiset eivät joudu vastuuseen mistään.Teoriassa Eurooppaan voidaan tietysti perustaa kansainvälinen rikostuomio­istuin tutkimaan tuhansia Isisin riveihin lähteneitä. Se veisi vuosia. Pantaisiinko Supo siihen asti seuraamaan naisia?Siksi keskustavasemmistolainen hallitus on vaikean paikan edessä. Jos joku naisista syyllistyisi Suomessa johonkin, maahanmuuttajavastaiset voimat Suomessa vahvistuisivat entisestään.taistelu on siitä pirullista, että hyviä vaihtoehtoja on vähän. Yhdysvallat rikkoi törkeästi ihmisoikeuksia. Se ei tarkoita, että Guantánamossa kidutetut olisivat vain uhreja.Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen johtajan mukaan 123 Guantánamosta vapautettua oli syyllistynyt uusiin terroritekoihin kesään 2018 mennessä. The Washington Post -lehden mukaan 12 vapautettua on osallistunut uusiin iskuihin, joissa on kuollut amerikkalaisia.Edes presidentti Barack Obama, joka halusi sulkea Guantánamon, ei lopulta kyennyt siihen. Riskit olivat liian suuret.